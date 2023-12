Παρίσι: Ο δράστης της φονικής επίθεσης με μαχαίρι είχε ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος

Ο ισλαμιστής εξτρεμιστής που σκότωσε έναν νεαρό γερμανοφιλιπινέζο τουρίστα και τραυμάτισε άλλους δύο ανθρώπους στο Παρίσι, κοντά στον Πύργο του Αιφελ, αργά το βράδυ προχθές Σάββατο ορκίστηκε πίστη στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε στο διαδίκτυο, πριν περάσει στη δράση, ανακοίνωσε σήμερα ο εισαγγελέας της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας (στη φωτογραφία του Reuters/Stephanie Lecocq, επάνω, η αστυνομία έχει αποκλείσει δρόμο που οδηγεί στον τόπο της επίθεσης).

Μιλώντας στα αραβικά στο βίντεο αυτό, ο 26χρονος Γαλλοϊρανός Αρμάν Ρατζαμπούρ-Μιγιαντοάμπ εξέφραζε «την υποστήριξή του στους τζιχαντιστές που δρουν σε διάφορες περιοχές», δήλωσε ο Ζαν Φρανσουά Ρικάρ σε συνέντευξη Τύπου.

#WATCH: Paris Terrorist knife attacker ‘swore allegiance to Islamic State’

He killed a 23-year-old man, identified as a German-Filipino citizen, with two blows from a hammer and four from a knife

He shouted ‘Allahu Akbar’ as he was taken in by Paris police, who immobilised him… pic.twitter.com/HjQHvmekCz

— Unlimited L’s (@unlimited_ls) December 3, 2023