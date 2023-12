Sold out το Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης (pic)

To πρώτο «πράσινο» sold out της χρονιάς στο ΟΑΚΑ είναι γεγονός! Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι τα «μαγικά χαρτάκια» για την αναμέτρηση της 13ης αγωνιστικής της Euroleague, απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (7/12), στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, έκαναν… φτερά.

Αυτό σημαίνει ότι το έργο της πρωταθλήτρια Ευρώπης στο κατάμεστο ΟΑΚΑ θα είναι ακόμα πιο δύσκολο, δεδομένου ότι ο κόσμος του «τριφυλλιού» θα αποτελέσει τον… έκτο παίκτης της ομάδας.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει τους φίλους της ομάδας πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με αντίπαλο τη Real Madrid (07/12, 21:15) στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Euroleague.

Δεδομένου του αισθήματος ευθύνης της ομάδας προς τους φιλάθλους της, ξεκαθαρίζεται πως από αυτή τη στιγμή δεν διατίθενται πουθενά κι από κανέναν αρμόδιο της ομάδας, εισιτήρια του αγώνα με τη Real Madrid.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR σας ευχαριστεί για τη στήριξη και σας επισημαίνει πως οι θύρες αναμένεται να ανοίξουν στις 18:30μ.μ., συνεπώς καλούμε για την έγκαιρη προσέλευσή σας στο γήπεδο την ημέρα του αγώνα.

Μείνετε συντονισμένοι για τις εκπλήξεις που έρχονται, τόσο pre-game όσο και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης!

**Σημειώνεται πως το Parking 5 θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του «Χριστουγεννιάτικου Χωριού» που θα λάβει χώρα στο συγκεκριμένο σημείο του ΟΑΚΑ για το επόμενο διάστημα. Για το λόγο αυτό, η πρόσβαση θα περιοριστεί αποκλειστικά για τους κατόχους των VIP εισιτηρίων που έχουν ήδη το δικαίωμα (με τη σχετική κάρτα), ενώ ενημερώνουμε πως για τους υπόλοιπους φιλάθλους μας θα είναι διαθέσιμο το Parking μεταξύ Σπύρου Λούη και Κύμης».

