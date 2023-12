Φιλιππίνες: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από βομβιστική επίθεση σε πανεπιστήμιο – Σε τζιχαντιστές στρέφονται οι υποψίες των Αρχών

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και εννέα τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της βομβιστικής επίθεσης που σημειώθηκε σήμερα στο πανεπιστήμιο του Μιντανάο, στην πόλη Μαράουι των Φιλιππίνων.

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε γύρω στις 07:30 (τοπική ώρα) το κλειστό γήπεδο όπου είχαν συγκεντρωθεί καθολικοί φοιτητές και εκπαιδευτικοί για την κυριακάτικη λειτουργία, μετέδωσαν το δίκτυο GMA και ο ραδιοφωνικός σταθμός DZBB.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Λάνα ντελ Σουρ, ο Μαμιντάλ Αντιόνγκ ο νεότερος, καταδίκασε τη «βομβιστική επίθεση» στο πανεπιστήμιο του Μιντανάο «κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης λειτουργίας».

Απευθυνόμενος «στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους σε αυτήν την παράλογη πράξη βίας και τρομοκρατίας», ο κυβερνήτης απηύθυνε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια και δεσμεύτηκε πως θα φροντίσει ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Footage from inside the gym where 3 people died and many wounded after an explosion during mass at Mindanao State University in Marawi, Philippines 🇵🇭 | 3 December 2023 | #explosion #Philippinespic.twitter.com/HQbWBiE5Kl

— Disaster Tracker (@DisasterTrackHQ) December 3, 2023