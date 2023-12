Αγάπη μου… βύθισα τα data center

Ο τεράστιος όγκος ψηφιακών πληροφοριών που παράγονται καθημερινά (συμπεριλαμβανομένου αυτού του άρθρου) πρέπει να αποθηκεύονται κάπου… Η Κίνα ξεκινά μια καινοτόμο ιδέα βουτώντας κυριολεκτικά στο μέλλον της αποθήκευσης δεδομένων.

Τα data center (κέντρα δεδομένων) είναι τεράστια deck (ράφια) αποθήκευσης υπολογιστών, που περιέχουν τα πάντα, από τις λίστες αναπαραγωγής του Spotify μέχρι τα μηνύματα του Gmail. H τοποθέτηση αυτών των τεράστιων μονάδων κάτω από το νερό δεν είναι εύκολη υπόθεση, υπάρχουν όμως δύο βασικά οφέλη, όπως αναφέρει η China Daily.

Πρώτον, εξοικονομείται τεράστια έκταση γης: Το σχέδιο είναι να τοποθετηθούν 100 από αυτά τα μπλοκ μέχρι το 2025, τα οποία θα καταλάβουν περίπου 68.000 τετραγωνικά μέτρα, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο CCTV.

Ο χώρος αυτός ισοδυναμεί με 13 γήπεδα ποδοσφαίρου και θα βρίσκεται 35 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Δεύτερον, και ακόμη πιο σημαντικό, το θαλασσινό νερό λειτουργεί ως φυσικό ψυκτικό μέσο, διατηρώντας χαμηλές θερμοκρασίες γύρω από τα data center. Η εκτίμηση είναι ότι μπορούν να εξοικονομηθούν περίπου 122 εκατομμύρια κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, δηλαδή όσο η μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από 160.000 Κινέζους πολίτες.

Υπάρχουν όμως και εμπόδια. Δεν είναι εύκολο να τοποθετηθούν αυτές οι μονάδες 1.300 τόνων κάτω από την επιφάνεια του νερού. Πρέπει να κατασκευαστούν ώστε να αντέχουν την πίεση και τη διάβρωση που προκαλεί το θαλασσινό νερό και δεν είναι σαφές πώς ακριβώς θα επηρεάσουν αυτά τα τεράστια μπλοκ τα θαλάσσια οικοσυστήματα, γράφει το sciencealert.

China’s Building an Epic Underwater Data Center With The Power of 6 Million PCs https://t.co/gKUbvxxRH3

— ScienceAlert (@ScienceAlert) December 2, 2023