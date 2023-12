Δημοψήφισμα την Κυριακή στη Βενεζουέλα: Ζητούμενο η ενσωμάτωση περιοχής που ανήκει στη Γουιάνα

Αύριο Κυριακή, διεξάγεται το δημοψήφισμα του Καράκας για την μονομερή προσάρτηση πλούσιας σε πετρέλαιο περιοχής της Γουιάνας. Η Βενεζουέλα, διεκδικεί για περισσότερα από 200 χρόνια δικαιώματα επί του Essequibo. Αλλά μόλις τώρα επέλεξε να διεξάγει δημοψήφισμα για την κατάληψη της περιοχής.

Ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο, ενθάρρυνε έντονα τους ψηφοφόρους να εγκρίνουν δημοψήφισμα, σε αυτό που οι πολιτικοί αναλυτές λένε ότι είναι ένα τεστ υποστήριξης της κυβέρνησης πριν από τις προγραμματισμένες προεδρικές εκλογές του 2024.

Το δημοψήφισμα, το οποίο είναι «συμβουλευτικό» και μπορεί να εγκριθεί με απλή πλειοψηφία, ρωτά τους πολίτες της Βενεζουέλας, μεταξύ άλλων, αν συμφωνούν να ενσωματώσουν την περιοχή και να δημιουργήσουν ένα κράτος με την ονομασία Guayana Esequiba, όπως αναφέρει το Reuters σε σχετικό δημοσίευμά του.

Η Βενεζουέλα επανενεργοποίησε τη διεκδίκησή της στην περιοχή τα τελευταία χρόνια μετά την ανακάλυψη υπεράκτιων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η Γουιάνα, η οποία απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη Βρετανία το 1966, διαχειρίζεται το Essequibo για περισσότερο από έναν αιώνα. Η διαμάχη εντάθηκε αφού η ExxonMobil ανακάλυψε πετρέλαιο στο Essequibo το 2015, συμβάλλοντας στο να αποκτήσει η Γουιάνα – με πληθυσμό 800. 000 κατοίκους – τα μεγαλύτερα κατά κεφαλήν αποθέματα αργού στον κόσμο.

Οι δικαστές του Διεθνούς Δικαστηρίου διέταξαν, την Παρασκευή (01/12), τη Βενεζουέλα να απέχει από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να αλλάξει την κατάσταση επί τόπου σε μια δυνητικά πλούσια σε πετρέλαιο περιοχή, η οποία αποτελεί αντικείμενο συνοριακής διαμάχης με τη Γουιάνα. Μάλιστα, τονίζεται ότι η Γουιάνα ελέγχει την εν λόγω περιοχή.

Το Διεθνές Δικαστήριο δεν απαγόρευσε ρητά στη Βενεζουέλα να προχωρήσει σε δημοψήφισμα, την Κυριακή (02/12), σχετικά με τα δικαιώματά της στην περιοχή γύρω από τον ποταμό Εσεσίμπο, όπως έχει ζητήσει η Γουιάνα. Παρ’ όλα αυτά, οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι κάθε κίνηση για την αλλαγή του status quo θα πρέπει να σταματήσει.

«Το δικαστήριο παρατηρεί ότι η κατάσταση που επικρατεί επί του παρόντος στην επίμαχη περιοχή είναι ότι η Γουιάνα διοικεί και ασκεί έλεγχο στην περιοχή αυτή», δήλωσε η προεδρεύουσα δικαστής, Τζόν Ντόνοχιου, προσθέτοντας το εξής: «Η Βενεζουέλα πρέπει να απέχει από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να τροποποιήσει αυτή την κατάσταση».

