Ισραήλ: Το βλέμμα ομήρου σε ένοπλο της Χαμάς την ώρα της απελευθέρωσής της

Ηρωίδα αποκαλούν οι Ισραηλινοί την όμηρο Rimon Kirsht, η οποία την ώρα της απελευθέρωσής της έριξε ένα έντονο βλέμμα σε έναν μασκοφόρο της Χαμάς. Το βίντεο με την 36χρονης κάνει τον γύρο του κόσμου και πολλοί είναι αυτοί που επαινούν και θαυμάζουν την αντίδρασή της.

Η 36χρονη αφέθηκε ελεύθερη την Τρίτη στο πλαίσιο ενός ακόμη γύρου απελευθέρωσης ομήρων από τη Χαμάς ύστερα από συμφωνία για εκεχειρία με την ισραηλινή κυβέρνηση.

How much of a hero is Rimon Kirsht?

In Hamas’ captivity, she was with her partner. When terrorists came to her yesterday before she was released, she wouldn’t agree to be released without him until they forced her.

During the moments they were transferred to the Red Cross, she…

