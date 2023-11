Ο Τσιμίκας που «άρπαξε» την ευκαιρία και η... αναγνώριση (pics, vids)

Ο Κώστας Τσιμίκας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέλη του ροτέισον της Λίβερπουλ τα τελευταία χρόνια, έναν από τους πιο αγαπητούς παίκτες στον κόσμο της ομάδας και κυρίως έναν ποδοσφαιριστή που δίνει λύσεις στον Γιούργκεν Κλοπ και με το παραπάνω όποτε χρειαστεί.

Ο τραυματισμός του Άντι Ρόμπερτσον πριν από μερικές εβδομάδες και το γεγονός ότι θα μείνει εκτός δράσης για αρκετό διάστημα, έφεραν στην… επιφάνεια τον Έλληνα αριστερό μπακ, ο οποίος είδε μπροστά του μια μεγάλη ευκαιρία και φαίνεται πως την έχει… αρπάξει από τα μαλλιά.

Ο «Τσίμι» από την ημέρα που χτύπησε ο Σκωτσέζος μπακ και τέθηκε νοκ-άουτ, είναι βασικός στην ενδεκάδα της Λίβερπουλ, με εξαίρεση ένα παιχνίδι, την ισοπαλία με τη Λούτον (1-1), που έπαιξε 25 λεπτά περίπου. Τον τελευταίο μήνα έχει παίξει σε άλλα 4 ματς στην Premier League βασικός, ένα 45λεπτο στην ήττα στο Europa League με την Τουλούζ (3-2) και ακόμη ένα 90λεπτο στο Λιγκ Καπ στη νίκη με 2-1 επί της Μπόρνμουθ.

Σε όλα τα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί βασικός στην Premier League τον τελευταίο μήνα ο Τσιμίκας, η Λίβερπουλ μετράει μόνο νίκες, ενώ η μοναδική της απώλεια βαθμών είναι αυτή με τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Etihad» (1-1), όπου ο Έλληνας αμυντικός έκανε ίσως την καλύτερη εμφάνιση του στην καριέρα του στους «κόκκινους».

Με τον Τσιμίκα στη σύνθεση της η Λίβερπουλ έχει δεχτεί μόλις 1 γκολ στο πρωτάθλημα και αυτό από τους «πολίτες» και τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Μετά τις μέτριες πρώτες εμφανίσεις με Έβερτον (2-0) και Λούτον έχει βρει ρυθμό και στα ματς με Φόρεστ (3-0), Μπρέντφορντ (3-0) και Σίτι (1-1) ήταν εξαιρετικός δικαιώνοντας την επιλογή του Κλοπ να τον διατηρήσει στην ενδεκάδα.

Kostas needed rhythm and he knew he wasn’t flying. Last two games really good, big change for his assist at Brentford. We know he can produce beautiful things when he has an opportunity. pic.twitter.com/Hwr3K88Yzr

Ο Κλοπ παραδέχτηκε ότι στα ματς με τις Μπρέντφορντ και Σίτι ειδικά ήταν εξαιρετικός, ενώ τον ετοιμάζει και για το ματς με Λίντσερ, αλλά και αυτό του πρωταθλήματος την Κυριακή κόντρα στη Φούλαμ στο Άνφιλντ. Ο Έλληνας πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού έχει 11 ματς τη φετινή σεζόν, ενώ έχει μοιράσει τις 2 ασίστ στο ματς με την Μπρέντφορντ.

Ο Κλοπ μιλώντας για το παιχνίδι με την Λίντσερ για το Europa League έκανε ειδική μνεία στον Τσιμίκα και στις εμφανίσεις του, ενώ και ο κόσμος της Λίβερπουλ υποκλίθηκε στη φανταστική εμφάνιση που έκανε στο «Etihad» σβήνοντας τον Φιλ Φόντεν από την αριστερή πλευρά, που δεν κατάφερε να απειλήσει.

Συγκεκριμένα, ο «Τσίμι» κέρδισε όλες τις μονομαχίες που έδωσε και κυρίως δεν επέτρεψε να γίνει επικίνδυνος από τη δική του πλευρά, σε καμία περίπτωση, σε μια φάση της σεζόν που είναι σε δαιμωνιώδη κατάσταση.

He was criticised a lot recently, but Tsimikas had a very good game today at Etihad.

0 times dribbled past, calm on the ball, won 100% of his ground duels, had 1 key pass, and was very solid, putting a strong shift and showing Jurgen why he should trust him in the future too. pic.twitter.com/GAPxrb2G7z

— LeosGoals (@LeosGoalss) November 25, 2023