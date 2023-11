Η 11άδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Φράιμπουργκ

Με 4-3-3 παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ στο αποψινό εκτός έδρας παιχνίδι με την Φράιμπουργκ (19:45) για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Europa League.

Ο Ισπανός τεχνικός χρησιμοποιεί τετράδα στην άμυνα και τριάδα στη μεσαία γραμμή, ενώ στην επίθεση δίνει φανέλα βασικού στον Ντάνιελ Ποντένσε και αφήνει στον πάγκο τον Μασούρα.

Μια έκπληξη από τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ, καθώς μέχρι πριν από λίγη ώρα ο Ελληνας εξτρέμ φάνταζε ως το φαβορί για να ξεκινήσει στην επιθετική τριπλέτα δίπλα στους Φορτούνη και Ελ Κααμπί.

Πιο αναλυτικά, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Πασχαλάκης, με τους Ροντινέι, Ρέτσος, Ντόι και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Έσε, Καμαρά και Αλεξανδρόπουλος θα είναι στην τριάδα των χαφ, με τους Ποντένσε, Φορτούνης και Ελ Κααμπί στην αντίστοιχη της επίθεσης.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Ντόι, Ορτέγκα, Εσε, Καμαρά, Αλεξανδρόπουλος, Ποντένσε, Φορτούνης και Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο ως εναλλακτικές επιλογές βρίσκονται οι: Τζολάκης, Παπαδούδης, Ιμπόρα, Ελ Αραμπί, Κίνι, Μασούρας, Μπιέλ, Καρβάλιο και Σολμπάκεν.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Γιόβετιτς στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού τραυματίστηκε και δεν υπολογίζεται για το αποψινό παιχνίδι.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Φράιμπουργκ! / Our line-up for today’s match against SC Freiburg! 🔴⚪️#Olympiacos #UEL #SCFOLY pic.twitter.com/5dqouvi8ll

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 30, 2023