O Γιώργος Περρής σε Billboard στην Times Square

Ο διεθνής Έλληνας καλλιτέχνης Γιώργος Περρής μπήκε σε billboard στην πιο διάσημη πλατεία του κόσμου, προσθέτοντας άλλο ένα ορόσημο στην καριέρα του.

Το εξώφυλλο του νέου Χριστουγεννιάτικου δίσκου του Γιώργου Περρή με τίτλο “The Most Wonderful Time Of The Year!” προβλήθηκε σε γιγαντοοθόνη στη μέση της Times Square στη Νέα Υόρκη. Εκεί όπου συγκεντρώνονται εκατομμύρια άνθρωποι καθημερινά, στο πλαίσιο προώθησης του καινούργιου του άλμπουμ στην Αμερική.

Ο καλλιτέχνης βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτή την περίοδο για την προώθηση του πρώτου χριστουγεννιάτικου άλμπουμ του, καθώς και του τηλεοπτικού αφιερώματος που θα προβάλλεται όλο τον Δεκέμβριο από το PBS, ένα από τα εμπορικότερα και διαχρονικότερα κανάλια της Αμερικής.

Ενθουσιασμένος ο Γιώργος Περρής

To “It’s The Most Wonderful Time Of The Year!” κατέκτησε ήδη από την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας του την 1η θέση στα digital charts της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, ενώ βρέθηκε και στις τοπ 20 θέσεις σε Αγγλία, Γερμανία και Κολομβία ανάμεσα σε άλλες χώρες.

Όπως σημείωσε ο Γιώργος Περρής σε ανάρτησή του στο Instagram είναι κατενθουσιασμένος.

«Είμαι κατενθουσιασμένος και συγκινημένος που ο δίσκος μου προβάλλεται σε billboard στην Times Square!! Πρέπει να τσιμπήσω τον εαυτό μου για να πιστέψω ότι το άλμπουμ μου θα προβάλλεται σε γιγαντοοθόνη στην καρδιά της Νέας Υόρκης καθημερινά για την καμπάνια προώθησης του! Απίστευτο!!».