Αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος με 8 επιβάτες συνετρίβη στην Ιαπωνία

Ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος Osprey συνετρίβη κοντά στο νησί Γιακουσίμα της Ιαπωνίας την Τετάρτη, ανακοίνωσε η ιαπωνική ακτοφυλακή.

Εκπρόσωπος της ακτοφυλακής δήλωσε ότι δεν έχει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης των οκτώ επιβατών, αναφέρει το Reuters.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Ynet, που επικαλείται το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Jiji και άλλα ιαπωνικά ΜΜΕ, τα οκτώ μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν.

#BREAKING Another US military V-22 Osprey has Crashed, this time near Yakushima island, Japan. With 8 people onboard

5th V-22 Crash since June 2022 👀 https://t.co/ec2DDxUByN pic.twitter.com/QsU97Lsvcj

— Húrin (@intel1osint100) November 29, 2023