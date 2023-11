Η απίστευτη αντίδραση Λαρεντζάκη στην τάπα του Βεζένκοφ στον Κάρι (vid)

Ο Σάσα Βεζένκοφ είχε την… στιγμή του στην αναμέτρηση των Κινγκς απέναντι στους Γουόριορς, όταν έκανε εντυπωσιακή τάπα στον Στεφ Κάρι.

Αμέσως ο φίλος και πρώην συμπαίκτης του στον Ολυμπιακό Γιαννούλης Λαρεντζάκης, έσπευσε να σχολιάσει το στιγμιότυπο, με έναν επικό τρόπο στα Social Media.

Η επική στιγμή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην τάπα του Βεζένκοφ

«You can block Curry but not LARY», είπε ο Έλληνας γκαρντ, που σημαίνει «μπορείς να ταπώσεις των Κάρι, αλλά όχι τον Λάρυ» και με αυτόν τον τρόπο «πείραξε» τον φίλο του για το μαγικό στιγμιότυπου που χάρισε.

Δείτε το στόρι του Λαρεντζάκη: