Μόνικα Μπελούτσι: Οι απόψεις της περί ομορφιάς και ανδρών

Η μοναχοκόρη των Μπρουνέλα Μπριγκάντι και Πασκουάλε Μπελούτσι, Μόνικα Μπελούτσι, σύμφωνα με το Forbes αποτελεί μια από τις εκατό πιο επιτυχημένες Ιταλίδες. Ο κόσμος την αγάπησε για τους ρόλους της στις ταινίες Malena, The Matrix Revolution, The Matrix Reloaded και Shoot ‘Em Up.

Πολλοί γνωρίζουν για τη σταδιοδρομία της Μπελούτσι στην υποκριτική και το μόντελινγκ. Aλλά λίγοι γνωρίζουν τις απόψεις της περί μόδας, ανδρών, ομορφιάς και πολλών ακόμα.

«Δεν έχω εμμονή με το βάρος μου, ήμουν πάντα γυναίκα με καμπύλες»

Δέκα φράσεις τις που αντικατοπτρίζουν τις απόψεις της περί «καυτών» θεμάτων

«Μου αρέσουν τα διαμάντια, τα ρουμπίνια και τα ζαφείρια, αλλά υπάρχουν στιγμές που είναι κομψό να φοράς κάτι απλό».

«Η ομορφιά δεν κρίνεται από το πρόσωπο. Η ομορφιά είναι ένα φως στην καρδιά».

«Δεν πιστεύω στην πλαστική χειρουργική. Πιστεύω στην ενίσχυση αυτού που έχεις».

«Η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Η ομορφιά είναι διαχρονική».

«Αν ένας άντρας δει μια γυναίκα με κόκκινο κραγιόν μπορεί να τη θαυμάσει αλλά δεν θα θέλει απαραίτητα να τη φιλήσει».

«Μια έξυπνη γυναίκα ξέρει να δημιουργεί ισορροπίες μεταξύ της θηλυκότητας και της δύναμης της».

«Η απλότητα είναι το κλειδί για την κομψότητα».

«Η αυτοπεποίθηση είναι το καλύτερο αξεσουάρ που μπορεί να φορέσει μια γυναίκα».

«Αν η δουλειά σου στηρίζεται μόνο στην ομορφιά, δεν θα «κρατήσεις» ούτε για πέντε λεπτά».

*Με πληροφορίες από bookey.app