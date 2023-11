Βαθαίνει η κρίση Ελλάδας – Βρετανίας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Μία μέρα μετά το διπλωματικό φάουλ του Ρίσι Σούνακ, η διαμάχη μεταξύ Λονδίνου και Αθήνας βαθαίνει ακόμα περισσότερο, καθώς η Ντάουνινγκ Στριτ ισχυρίστηκε ότι «οι Έλληνες αθέτησαν την υπόσχεσή τους να μην σηκώσουν το θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, η Ντάουνινγκ Στριτ διέρρευσε πως «είχε διαβεβαιώσεις από την Ελλάδα πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα έθιγε το θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα κατά την επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρόλα αυτά όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός δήλωσε στο BBC την Κυριακή ότι το να έχεις κάποιους από τους θησαυρούς, στο Λονδίνο και άλλους στην Αθήνα ήταν σαν να κόβεις τη Μόνα Λίζα στη μέση, τότε το Νο 10 ακύρωσε τη συνάντηση του Ρίσι Σούνακ με τον κ. Μητσοτάκη.»

Διαψεύδει η Αθήνα

Μετά την διατύπωση του ισχυρισμού και την δημοσίευση του σχετικού άρθρου στο BBC, Έλληνας κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε πως δεν δόθηκαν διαβεβαιώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, ότι δεν θα γίνει συζήτηση για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα.

Ακόμη, ανέφερε ότι οι συζητήσεις που προετοίμαζαν τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν ομαλές μέχρι αργά το απόγευμα της Δευτέρας – πολύ μετά τη συνέντευξη του Μητσοτάκη στο BBC την Κυριακή.

Τι ανέφερε ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών

Σε συνέντευξη του, ο υπουργός Μεταφορών Μαρκ Χάρπερ δήλωσε στο BBC Breakfast την Τρίτη ότι είναι «λυπηρό» που δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ των δύο χωρών αφού ο κ. Μητσοτάκης απέρριψε μια δευτερεύουσα πρόταση να συναντήσει τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Όλιβερ Ντάουντεν.

Ερωτηθείς εάν η μεταχείριση της κυβέρνησης προς τον Έλληνα ηγέτη ήταν αγενής, ο κ. Χάρπερ είπε ότι στους Έλληνες είχαν προταθεί μια συνάντηση ανώτατου επιπέδου, αλλά «έχουν το δικαίωμα να έχουν τη δική τους άποψη».

Η συνέντευξη του Έλληνα πρωθυπουργού στο BBC

Ειδική μνεία έκανε ο Έλληνας πρωθυπουργός σε συνέντευξη του στο BBC, στο ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, ενώ παράλληλα τόνισε ότι ανήκουν στην Ελλάδα και ότι είχαν κλαπεί.

Χαρακτηριστικά, ανέφερε: «Θα φαίνονταν καλύτερα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Δεν είναι ζήτημα επιστροφής, τα Γλυπτά ανήκουν στην Ελλάδα και εκλάπησαν. Για εμάς είναι ζήτημα επανένωσης, πού μπορείς να θαυμάσεις καλύτερα αυτά τα σημαντικά μνημεία»

Ο πρωθυπουργός αναρωτήθηκε: «Αν κόβαμε μισή τη Μόνα Λίζα και η μισή ήταν στο Λούβρο, τι θα συνέβαινε;».

Ως προς την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τα Γλυπτά, ο πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι δεν έχει γίνει σημαντική πρόοδος. «Δεν έχουμε κάνει όση πρόοδο θα θέλαμε στις διαπραγματεύσεις, αλλά είμαι υπομονετικός. Θα επιμείνω σε αυτές τις συζητήσεις. Έχω μια πλήρη θητεία μπροστά μου», δήλωσε.

«If I told you [to] cut the Mona Lisa in half… do you think your viewers would appreciate the beauty of the painting?»

Greek PM Kyriakos Mitsotakis says returning the Elgin Marbles to Greece is about «reunification» not «ownership»

#BBCLauraK https://t.co/DYK0KHQRgx pic.twitter.com/hOJbK84VcR

— BBC Politics (@BBCPolitics) November 26, 2023