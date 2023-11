Γιατί ο Σούνακ έκλεισε την πόρτα της Ντάουνινγκ Στριτ στον Μητσοτάκη

Πρωτοφανές για τα δεδομένα των σχέσεων της Ελλάδας με τη Μεγάλη Βρετανία το περιστατικό της ακύρωσης του ραντεβού του Βρετανού πρωθυπουργού με τον Έλληνα ομόλογό του, λίγες μόνο ώρες πριν πραγματοποιηθεί.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρίσι Σούνακ είχαν προγραμματισμένο τετ α τετ το μεσημέρι της Τρίτης στη Ντάουνινγκ Στριτ όμως ο ένοικος του αριθμού 10 ακύρωσε ξαφνικά το ραντεβού προκαλώντας την ενόχληση του Έλληνα συναδέλφου του.

«Εκφράζω την ενόχλησή μου για το γεγονός ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός ακύρωσε την προγραμματισμένη μας συνάντηση λίγες ώρες πριν αυτή πραγματοποιηθεί» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά την απρόσμενη εξέλιξη με την Ντάουνινγκ Στριτ, από την πλευρά της, να υποστηρίζει ότι προέκυψε κάτι στο πρόγραμμα του Ρίσι Σούνακ.

Στην πρόταση για συνάντηση με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό, αντί του Σούνακ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αρνήθηκε.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός παραχώρησε χθες τηλεοπτική συνέντευξη στο BBC όπου έκανε ειδική μνεία στο ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, τονίζοντας ότι ανήκουν στη χώρα μας και εκλάπησαν.

«Θα φαίνονταν καλύτερα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Δεν είναι ζήτημα επιστροφής, τα Γλυπτά ανήκουν στην Ελλάδα και εκλάπησαν. Για εμάς είναι ζήτημα επανένωσης, πού μπορείς να θαυμάσεις καλύτερα αυτά τα σημαντικά μνημεία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Και διερωτήθηκε: «Αν κόβαμε μισή τη Μόνα Λίζα και η μισή ήταν στο Λούβρο, τι θα συνέβαινε;».

«If I told you [to] cut the Mona Lisa in half… do you think your viewers would appreciate the beauty of the painting?»

Greek PM Kyriakos Mitsotakis says returning the Elgin Marbles to Greece is about «reunification» not «ownership»

