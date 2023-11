Επίσημο: Στην Ελλάδα και το ΣΕΦ το ένα από τα τέσσερα Προολυμπιακά Τουρνουά

Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο ΣΕΦ θα διοργανωθεί το ένα από τα τέσσερα Προολυμπιακά Τουρνουά με την FIBA να ανακοινώνει με κάθε επισημότητα πως η χώρα μας, η Ισπανία, η Λετονία και το Πουέρτο Ρίκο θα φιλοξενήσουν τους ομίλους του Τουρνουά.

Παράλληλα, οριστικοποιήθηκε και η έδρα των αναμετρήσεων με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, να πρόκειται να φιλοξενήσει τους αγώνες καθώς η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε πως ο Πειραιάς θα είναι η πόλη διεξαγωγής των αγώνων.

Θυμίζουμε πως, στις 20:00 είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί η κλήρωση των ομίλων, ενώ το τουρνουά θα λάβει χώρα το διάστημα 2 με 7 Ιουλίου 2024.

The FIBA Executive Committee has confirmed the hosts of the men’s FIBA Olympic Qualifying Tournaments 2024.https://t.co/HVIFhzS32f

— FIBA Media (@FIBA_media) November 27, 2023