«Αν ήξερε να μαγειρεύει μπορεί να μην είχε μαυρισμένο μάτι»: Τα κακοποιητικά «αστεία» του Matt Rife

Ο κωμικός Matt Rife, του οποίου τα σόου γίνονται συχνά viral στο TikTok τον τελευταίο χρόνο, πυροδοτεί αντιδράσεις για ένα «αστείο» που αφορούσε την ενδοοικογενειακή βία και το οποίο περιλαμβάνεται στο τελευταίο του σόου.

Με τίτλο Natural Selection, το αφιέρωμα του Rife έκανε πρεμιέρα στο Netflix στις 15 Νοεμβρίου και ξεκινά με ένα «αστείο» που αναφέρεται στο ότι ο κωμικός πήγε σε ένα εστιατόριο με έναν φίλο του και τον καλωσόρισε μια οικοδέσποινα που είχε μαυρισμένο μάτι. Ο φίλος του αναρωτήθηκε γιατί η οικοδέσποινα δεν δούλευε στην κουζίνα «για να μην χρειαστεί να δει κανείς το πρόσωπό της». Η ατάκα του Rife: «Νομίζω ότι αν μπορούσε να μαγειρέψει, δεν θα είχε αυτό το μαυρισμένο μάτι».

Comedian Matt Rife is facing backlash after posting a fake apology link on Instagram.

Intended for those offended by jokes in his Netflix special, he actually linked to a website selling special needs helmets. pic.twitter.com/b6c8lpNe41

— Dexerto (@Dexerto) November 21, 2023