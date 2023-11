Μια ιστοσελίδα για τα θύματα των εραστών του Διαδικτύου υπόσχεται στήριξη στον αγώνα τους για δικαιοσύνη  

Το πάθημα που έγινε μάθημα θέλουν να διδάξουν και στις υπόλοιπες γυναίκες σε όλο τον κόσμο δύο θύματα εραστών του Διαδικτύου που τους έκλεψαν πολλές χιλιάδες δολάρια και τις άφησαν συναισθηματικά ράκη.

Την περιπέτεια τους επιδείνωσε η αντιμετώπιση της αστυνομίας που τους είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι δεν διαπράχθηκε κανένα έγκλημα, και ότι όλα όσα κατέθεσαν ήταν απλά «προβλήματα με τους φίλους τους».

Γι’ αυτό το λόγο η Cecilie Fjellhøy και η Anna Rowe έφτιαξαν την ιστοσελίδα LoveSaid, προκειμένου να επικοινωνήσουν τις ιστορίες τους και να προειδοποιήσουν άλλα υποψήφια θύματα, αλλά και για να συγκεντρώσουν χρήματα για προγράμματα στήριξης και άλλων θυμάτων.

Η Fjellhøy, η οποία εμφανίστηκε το 2022 στο ντοκιμαντέρ αληθινών εγκλημάτων του Netflix «The Tinder Swindler», εξαπατήθηκε από έναν άνδρα με το όνομα Simon Leviev, ο οποίος κατάφερε να της αποσπάσει 250.000 δολάρια ζητώντας της να τον βοηθήσει στην εργασία του ως «έμπορος διαμαντιών υψηλής ποιότητας» (φυσικά, μια ψεύτικη δουλειά), που αντιμετώπιζε προβλήματα λόγω ανταγωνισμού.

‘This is what survivors look like’: the romance fraud victims who want to help others https://t.co/XfPXkGzeFR

— Guardian Money (@guardianmoney) November 26, 2023