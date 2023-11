Κάποιος τον φώναξε… Σεμπάστιαν

«Από την κόλαση στον παράδεισο». Πόσες και πόσες φορές δεν έχει βρει εφαρμογή ο συγκεκριμένος τίτλος για να περιγράψει ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι ή την γενικότερη κατάσταση μιας ομάδας.

Δίνοντας έμφαση βεβαίως στην αλλαγή συναισθημάτων και στην αντιμετώπιση (με επιτυχία) δυσκολιών και εμποδίων που φάνταζαν ανυπέρβλητα.

Κι όταν λέμε ανυπέρβλητα δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα για να περιγράψει τον όρο, από την ιστορία της Στουτγκάρδης τους τελευταίους έξι μήνες.

Γιατί μια ματιά στην βαθμολογία της φετινής Μπουντεσλίγκα φανερώνει την εντυπωσιακή εικόνα της γερμανικής ομάδας, ωστόσο για να καταλάβει κάποιος τι έχει κατορθώσει η Στουτγκάρδη θα πρέπει να κάνει ένα «ταξίδι στο χρόνο» γυρίζοντας στον Μάιο του 2023.

Η σωτηρία στα μπαράζ

Στην τελευταία αγωνιστική της περσινής Μπουντεσλίγκα λοιπόν, μία ισοπαλία στο παιχνίδι με την Χόιφενχαϊμ (1-1) αποδείχθηκε «ανάσα ζωής» για την Στουτγκάρδη. Ήταν ένας βαθμός – χρυσάφι που έδινε την δυνατότητα για μιαν ακόμα ζαριά.

Η παραμονή στην μεγάλη κατηγορία θα κρίνονταν σε αγώνες μπαράζ με το Αμβούργο. Οι Σουηβοί κατάφεραν με δυο νίκες να εξασφαλίσουν την σωτηρία και είχαν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν.

