Πακιστάν: Έντεκα νεκροί μετά από πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 35 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στην εμπορική πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Καράτσι.

Περισσότεροι από 60 άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο εμπορικό κέντρο όταν ξέσπασε η πυρκαγιά στον τέταρτο όροφο του εξαώροφου κτιρίου στη νότια πόλη του λιμανιού.

«Οι διασώστες μας έχουν μεταφέρει 11 πτώματα σε νοσοκομεία μέχρι στιγμής», δήλωσε ο Σαχίντ Χουσεΐν, εκπρόσωπος της υπηρεσίας διάσωσης, ο οποίος αποκάλυψε επίσης ότι η αιτία της φωτιάς ήταν βραχυκύκλωμα γεννήτριας και γρήγορα εξαπλώθηκε σε δύο ορόφους του κτιρίου.

#WATCH : At Least 11 Killed, 22 Other Injured After Blaze Erupts in Karachi Shopping Mall. #Karachi #PakistanFire #LatestUpdate #BREAKING #pakistannews pic.twitter.com/fPjYVQUnuY

Είπε ότι 35 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με επτά από αυτούς σε σοβαρή κατάσταση.

«Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν διασωθεί», πρόσθεσε.

Ο Σαμπίρ Αλί, εκπρόσωπος του τοπικού υπουργείου Υγείας, επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών και τον αριθμό των τραυματιών.

BREAKING: A blaze engulfed a shopping mall in Karachi, a southern city in Pakistan, claiming the lives of at least nine individuals.#News #Fire #ShoppingMall #Mall #KarachiFire #KarachiNews #Karachi #Pakistan #PakistanNews #LatestNews pic.twitter.com/pKa0yAbGmD

