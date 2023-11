Ισραήλ: Συγκινεί πατέρας που επανενώθηκε με την οικογένειά του – «Είμαι χαρούμενος»

Μικρά παιδιά και μητέρες, που επί 48 ημέρες η Χαμάς κρατούσε ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας επέστρεψαν χθες (24/11) σε εδάφη του Ισραήλ.

Η επιχείρηση με το κωδικό όνομα «Πύλες του Παραδείσου» που έχει ως στόχο να απελευθερώσει και τους 237 ομήρους που έχουν απαχθεί από τις 7 Οκτωβρίου έκανε την Παρασκευή το πρώτο βήμα.

Η οικογένεια του Γιόνι Άσερ είναι μία από αυτές που επανενώθηκε. Η σύζυγός του, Ντόρον, και οι δύο του κόρες Αβίβ και Ραζ, 2 και 5 ετών αντίστοιχα, επέστρεψαν στην αγκαλιά του και πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.

Οι τρεις τους είχαν συλληφθεί από τη Χαμάς το «μαύρο» Σάββατο της 7η Οκτωβρίου, ενώ βρίσκονταν σε επίσκεψη στη γιαγιά τους στο κιμπούτς Nιρ Οζ.

«Η οικογένειά μου, η Ντόρον, η Ραζ και η Αβίβ επέστρεψαν στο σπίτι από την αιχμαλωσία. Είμαι αποφασισμένος να βοηθήσω την οικογένειά μου να αναρρώσει από το τραύμα και την τρομερή δοκιμασία που έχουμε υποστεί, όλα για χάρη των παιδιών μας και της Ντόρον», δήλωσε ο Γιόνι Άσερ.

Και πρόσθεσε: «Μολονότι εξακολουθούν να υπάρχουν δύσκολες μέρες, θέλω να εκφράσω την εγκάρδια ευγνωμοσύνη και την εκτίμησή μου στους γιους μας, που υπέστησαν μεγάλα δεινά, καθώς και στον Ισραηλινό Στρατό, την ισραηλινή κυβέρνηση και το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας για τις αφοσιωμένες προσπάθειές τους. Εκφράζω τις ευχαριστίες μου στον υπέροχο λαό του Ισραήλ για την αμέριστη υποστήριξή του».

Επίσης, ο Άσερ θέλησε να ευχαριστήσει το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων, που αποτελείται από «ιδιώτες που άφησαν τα πάντα – οικογένειες, καριέρες – και έδωσαν όλο το χρόνο, την ενέργεια, το αίμα και την ψυχή τους με στόχο να σώσουν την οικογένειά μου».

«Είμαι χαρούμενος που πήρα την οικογένειά μου πίσω…Αλλά δεν γιορτάζω, δεν θα γιορτάσω μέχρι να επιστρέψει και ο τελευταίος από τους ομήρους. Θέλω να τονίσω ότι τα παιδιά μας, οι πατέρες μας, οι μητέρες μας, οι αδερφές μας βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αιχμαλωσία. Υπάρχουν άνθρωποι των οποίων οι καρδιές είναι ραγισμένες αυτή τη στιγμή και θέλω να βεβαιωθώ ότι και ο τελευταίος όμηρος θα επιστρέψει σπίτι του», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γιόνι Άσερ.

Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των πρώτων 13 Ισραηλινών ομήρων που απελευθερώθηκαν από τη Γάζα. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται τέσσερα παιδιά και έξι ηλικιωμένες γυναίκες.

The 13 Israeli hostages released from Hamas captivity: Margalit Moses, Adina Moshe, Danielle Aloni and her daughter Emilia, Doron Asher and her daughters Raz and Aviv, Hanna Katzir, Keren Munder and her son Ohad, Ruti Munder, Yaffa Adar, and Hannah Perry pic.twitter.com/x7uiizXdAB

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 24, 2023