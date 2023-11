Grand Prix Άμπου Ντάμπι: Ο Φερστάπεν πήρε την τελευταία pole position της σεζόν

Ο Μαξ Φερστάπεν πανηγύρισε την pole position για το αυριανό (26/11) Grand Prix του Άμπου Ντάμπι, με το οποίο θα «πέσει η αυλαία» της σεζόν στη Formula 1.

Ο Ολλανδός τρις παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα σημερινά, επίσημα δοκιμαστικά και θα βρεθεί αύριο στην πρώτη θέση της εκκίνησης στη «Γιάς Μαρίνα», έχοντας δίπλα του στην πρώτη σειρά τον Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari, ο οποίος ήταν μόλις 139 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός από τον οδηγό της Red Bull.

Ο Όσκαρ Πιάστρι με McLaren κατετάγη τρίτος, ενώ τέταρτος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes, την ώρα που «σβήστηκε» ο χρόνος του Σέρχιο Πέρες στην τελευταία προσπάθειά του, για παράβαση των ορίων της πίστας στην πρώτη στροφή, με αποτέλεσμα να «πέσει» από την πέμπτη στην ένατη θέση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ αποκλείστηκε στο Q1, εξέλιξη που αποτελεί πλήγμα στην προσπάθεια της Ferrari να νικήσει τη Mercedes στη μεταξύ τους «μάχη» για τη δεύτερ θέση στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών.

Πάντως, και η γερμανική ομάδα «έχασε» το ένα μονοθέσιό της στο Q2, καθώς ο Τζορτζ Ράσελ με την πρώτη Mercedes άφησε στην 11η θέση και εκτός συνέχειας τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή, Λιούις Χάμιλτον, με το δεύτερο «μαύρο βέλος».

Αναλυτικά η σειρά εκκίνησης:

