«Είναι μόνο η αρχή» λέει ο Τζο Μπάιντεν για την απελευθέρωση των ομήρων

Ο Τζο Μπάιντεν χαιρέτισε την απελευθέρωση 24 ομήρων της Χαμάς, υπογραμμίζοντας πως θεωρεί ότι «είναι μόνο η αρχή» και πως η συμφωνία είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο παράτασης της ανακωχής προκειμένου να καταστεί εφικτή η απελευθέρωση περισσότερων απαχθέντων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε πως η συμφωνία επιτεύχθηκε χάρη και στις έντονες διπλωματικές προσπάθειες της κυβέρνησής του, συμπεριλαμβανομένων «πολυάριθμων επαφών» που είχε ο ίδιος με ηγέτες χωρών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Σήμερα, μπορούμε να αισθανόμαστε ευγνώμονες για την επανένωση οικογενειών με αγαπημένα τους πρόσωπα που κρατούνταν όμηροι επί σχεδόν 50 ημέρες» είπε ο Μπάιντεν.

«Δεν γνωρίζουμε πότε θα απελευθερωθούν οι πρώτοι Αμερικανοί όμηροι. Δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες κράτησής τους. Δεν γνωρίζουμε τους συγκεκριμένους ομήρους που θα απελευθερωθούν» διευκρίνισε.

«Έχω ενθαρρύνει τον πρωθυπουργό (σ.σ. Μπενιαμίν Νετανιάχου) να επικεντρωθεί στην προσπάθεια να μειώσει τον αριθμό των θυμάτων, ενώ προσπαθεί να εξαλείψει τη Χαμάς, που είναι ένας θεμιτός στόχος. Αυτό είναι ένα δύσκολο έργο και δεν ξέρω πόσος χρόνος θα χρειαστεί» πρόσθεσε.

«Δεν εμπιστεύομαι τη Χαμάς να κάνει κάτι σωστό εκτός κι αν είναι αποτέλεσμα πίεσης» συνέχισε ο Μπάιντεν.

Αναφέρθηκε, τέλος, στην ανάγκη αναβίωσης της διαδικασίας για την επίλυση του Μεσανατολικού, για μια «λύση δύο κρατών», υπογραμμίζοντας ότι η Χαμάς δεν επιθυμεί «Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι να ζήσουν δίπλα-δίπλα ειρηνικά». Συμπλήρωσε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση – η οποία διοικεί τη Λωρίδα της Γάζας από το 2007 – «δεν δίνει δεκάρα» για «τους αθώους Παλαιστίνιους που υποφέρουν πολύ εξαιτίας αυτού του πολέμου, τον οποίο εξαπέλυσε η Χαμάς».

