Απίστευτο: Ο Ντι Μαρία έφτυσε οπαδούς που του πέταξαν μπύρα (vid)

Το ντέρμπι ανάμεσα σε Βραζιλία και Αργεντινή στο «Μαρακανά» σημαδεύτηκε από τα επεισόδια μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων αλλά και της Αστυνομίας πριν την έναρξη του αγώνα.

Η πρώτη εντός έδρας ήττα της Σελεσάο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στιγματίστηκε από άλλη μία άσχημη σκηνή.

Συγκεκριμένα όταν οι παίκτες της Αργεντινής κατευθύνονταν προς τα αποδυτήρια, ένας φίλαθλος πέταξε μπύρα προς το μέρος τους πετυχαίνοντας τον Άνχελ Ντι Μαρία.

Ο 35χρονος επιθετικός της Μπενφίκα δεν έμεινε άπραγος και ως αντίποινα τον έφτυσε. Η συγκεκριμένη στιγμή καταγράφηκε με βίντεο και στη συνέχεια δημοσιεύτηκε στο Twitter.

When Argentina was leaving the pitch, Ángel Di María spat at local fans after they threw something at him 🗣️💦 pic.twitter.com/xCrwyNaRme

— MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) November 22, 2023