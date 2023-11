Σοκ στην Αργεντινή: Σκέφτεται το μέλλον του στην Εθνική ο Σκαλόνι!

Η νίκη της Αργεντινής στο «Μαρακανά» με 1-0 κόντρα στη Βραζιλία σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και οπαδών με αποτέλεσμα ο αγώνας να ξεκινήσει με 30 λεπτά καθυστέρηση.

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία όμως στο στρατόπεδο της αλμπισελέστε είναι πως μετά το τέλος του ματς, ο ομοσπονδιακός προπονητής της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, ο άνθρωπος που την οδήγησε ξανά στην κορυφή του κόσμου, δήλωσε πως σκέφτεται σοβαρά το μέλλον του στην ομάδα.

Αρχικά ο Αργεντινός τόνισε την προσήλωση που χρειάζεται ενώ στη συνέχεια καθησύχασε τους πάντες υποστηρίζοντας ότι δεν θα αποχωρήσει τώρα.

«Πρέπει να σκεφτώ πολύ για το τι θα κάνω με το μέλλον μου… Αυτή η ομάδα σε απαιτεί μόνιμα, πρέπει να έχεις τη μέγιστη δυνατή ενέργεια. Δεν είναι αποχαιρετισμός, αλλά ο πήχης είναι πολύ ψηλά. Η ομάδα χρειάζεται έναν προπονητή που να έχει όλη την δυνατή ενέργεια».

Ο 45χρονος από τον Αύγουστο του 2018 που κάθεται στον πάγκο της Αργεντινής έχει 52 νίκες, 12 ισοπαλίες και 7 ήττες σε 71 αγώνες. Έχει κατακτήσει 1 Κόπα Αμέρικα, 1 Κύπελλο Πρωταθλητριών CONMEBOL-UEFA ενώ το αποκορύφωμα ήταν η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022.

