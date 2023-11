Χαμός στο Βραζιλία – Αργεντινή: Επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και οπαδών! (vids)

Το μεγάλο ντέρμπι για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα σε Βραζιλία και Αργεντινή σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και οπαδών.

Η σπουδαία αναμέτρηση ξεκίνησε με 30 λεπτά καθυστέρηση με φιλάθλους τον γηπεδούχων να κατευθύνονται προς τη μεριά των οπαδών της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας και να τοποθετούν ένα πανό στην εξέδρα τους. Εκεί τα πράγματα πήραν την κάτω βόλτα με την αστυνομία να φτάνει στο σημείο και με γκλοπ να χτυπάει τους οπαδούς.

Στο σημείο βρέθηκαν και οι παίκτες των δύο ομάδων προσπαθώντας να ηρεμήσουν την κατάσταση αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Μάλιστα ο τερματοφύλακας της ομάδας του Σκαλόνι, Εμιλιάνο Μαρτίνεζ, σκαρφάλωσε στις εξέδρες για να σταματήσει τους αστυνομικούς από το ξύλο που έριχναν στους συμπατριώτες του.

Υπήρξαν αρκετοί τραυματίες οι οποίοι αιμορραγούσαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ύστερα απ’ όσα έγιναν η αποστολή της Αλμπισελέστε πήγε στα αποδυτήρια και βγήκε ξανά για να αρχίσει ο αγώνας.

