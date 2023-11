Όλα τα βλέμματα στο «Μαρακανά» για το Βραζιλία – Αργεντινή (vids)

Έβγαλε ειδήσεις η 5η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ στη Νότια Αμερική, λίγα μόλις 24ωρα πριν το απόλυτο παιχνίδι ανάμεσα σε Βραζιλία και Αργεντινή στο «Μαρακανά» (22/11, 2:30).

Οι δύο γίγαντες της ηπείρου (και όχι μόνο) θα κοντραριστούν σε μερικές ώρες λαβωμένοι σε αυτό το σούπερ ντέρμπι που περιμένει με ανυπομονησία ο ποδοσφαιρικός πλανήτης καθώς αμφότεροι προέρχονται από ήττες στα τελευταία τους παιχνίδια.

Για την Αργεντινή αυτό το 0-2 από την Ουρουγουάη μέσα στο «Μπομπονέρα» ήταν μόλις η πρώτη ήττα για τους Παγκόσμιους πρωταθλητές μετά από εκείνη πέρσι τέτοιες μέρες από τη Σαουδική Αραβία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Στις 22/11/2022 οι Άραβες σόκαραν τον ποδοσφαιρικό πλανήτη με το 2-1 επί της «αλμπισελέστε», αλλά στην πραγματικότητα εκείνο το ματς που ξύπνησε εφιάλτες στους οπαδούς της Αργεντινής, ήταν η αρχή για την ξέφρενη πορεία που ακολούθησε. Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι κατέκτησε το τρόπαιο που τόσο ήθελε και μέχρι και την ήττα από την Ουρουγουάη μετρούσε 14 σερί ματς χωρίς ήττα ή για την ακρίβεια 14 σερί νίκες (οι δύο από αυτές στα πέναλτι) σε Μουντιάλ, φιλικά και προκριματικά. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές δεν είχαν δεχτεί γκολ μέσα στο 2023 μέχρι να σπάσει το «τρελό» σερί του Εμιλιάνο Μαρτίνες ο Αραούχο.

Το πέναλτι του Κιλιάν Εμπαπέ στην παράταση του τελικού του Μουντιάλ ήταν το προηγούμενο γκολ που είχε δεχτεί η Αργεντινή, με τον Μαρτίνες να κρατά ανέπαφη την εστία του για 761 λεπτά. Όλα τα ωραία όμως κάποτε τελειώνουν κι έτσι συνέβη και σε αυτή περίπτωση, με την παρέα του Λιονέλ Μέσι βέβαια να μην αγχώνεται ιδιαίτερα αφού παραμένει στην κορυφή με δύο βαθμούς διαφορά από τη δεύτερη Ουρουγουάη και μόνο αν… δεν κατέβει στα επόμενα ματς θα κινδυνέψει να χάσει την πρόκριση. Κάτι που δεν ισχύει για την προσεχή της αντίπαλο η οποία πραγματοποιεί κάκιστο ξεκίνημα σε αυτά τα προκριματικά, ως συνέχεια μάλλον της απογοητευτικής παρουσίας που είχε στο Κατάρ όπου όλοι την θεωρούσαν το μεγάλο φαβορί για την κούπα.

Η «σελεσάο» μπήκε σε αυτή τη διαδικασία πριν μερικούς μήνες με δύο νίκες και έδειχνε πως έχει βρει τον δρόμο της. Τα όσα ακολούθησαν στα τρία επόμενα ματς όμως, δεν θα τα περίμενε ούτε ο πιο απαισιόδοξος οπαδός της. Ισοπαλία μέσα στη Βραζιλία με τη Βενεζουέλα και δύο ήττες από Ουρουγουάη και Κολομβία εκτός έδρας. Αυτή την στιγμή η Βραζιλία, για την οποία υπάρχει πάντα στο τραπέζι η κουβέντα για τον Κάρλο Αντσελότι το καλοκαίρι, είναι στην πέμπτη θέση, μόλις δύο βαθμούς πάνω από το γκρουπ των πέντε βαθμών που οδηγεί μέχρι και στον αποκλεισμό.

Με 13 αγωνιστικές να μένουν βέβαια, οποιαδήποτε τέτοια κουβέντα δεν έχει βάση, από τη στιγμή μάλιστα που από τις δέκα ομάδες προκρίνονται απευθείας οι έξι και η έβδομη παίζει μπαράζ. Τα ξημερώματα της Τετάρτης η Βραζιλία υποδέχεται την Αργεντινή και μία νίκη σε αυτό το παιχνίδι μπορεί να αλλάξει τα άρδην το κλίμα. Πάντα η νίκη σε αυτό το ντέρμπι έχει άλλη βαρύτητα για όποιον την κατακτά και το ίδιο ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Γιατί σε ενδεχόμενη νίκη της Βραζιλίας, η Αργεντινή θα υποχρεωθεί σε δεύτερη σερί ήττα και θα έχει ενδιαφέρον το πώς θα το διαχειριστεί αυτό η ομάδα του Σκαλόνι που έχει… ξεμάθει από φουρτούνες.

