Εκτός για το υπόλοιπο του 2023 ο Ζαΐρέ-Εμερί (pic)

Στο ντεμπούτο του με την Εθνική Γαλλίας, ο Ουoρέν Ζαΐρέ-Εμερί έγραψε ιστορία πετυχαίνοντας το παρθενικό του γκολ, με την φανέλα των «τρικολόρ», αλλά στην ίδια φάση τραυματίστηκε και έγινε αλλαγή.

Ο νεαρός άσος σκόραρε στο 16ο λεπτό του αγώνα με το Γιβραλτάρ για το 3-0, αλλά δεν το χάρηκε όπως θα ήθελε καθώς τραυματίστηκε στην ίδια φάση από το σκληρό μαρκάρισμα του αντιπάλου του, ο οποίος είδε μάλιστα και κόκκινη κάρτα.

Ο Γάλλος χαφ της Παρί Σεν Ζερμέν έκανε ντεμπούτο με την εθνική ομάδα της χώρας του σε ηλικία 17 ετών και 255 ημερών, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για τους «μπλε» από το 1911 και μετά.

Δυστυχώς όμως, η Παρί ανακοίνωσε πως ο τραυματισμός του είναι αρκετά σοβαρός και θα τον κρατήσει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, οι Γάλλοι γνωστοποίησαν πως ο νεαρός άσος, θα μείνει εκτός δράσης μέχρι το τέλος του 2023, κάτι που σημαίνει πως θα τον ξαναδούμε στα γήπεδα από το νέο έτος.

PSG have announced that Warren Zaïre-Emery will be sidelined for the rest of 2023 after suffering an ankle injury while making his debut for France 💔 pic.twitter.com/ENAwyBeZeV

— ESPN FC (@ESPNFC) November 21, 2023