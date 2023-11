Εικόνες που κόβουν την ανάσα: Αιμόφυρτοι οπαδοί της Αργεντινής σε φορεία μετά τα επεισόδια (vids)

Σκηνές που θυμίζουν περισσότερο σε ταινία παρά αγώνα ποδοσφαίρου στο «Μαρακανά»!

Η Βραζιλία φιλοξενούσε την Αργεντινή στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Οι οπαδοί των γηπεδούχων κατευθύνθηκαν προς την πλευρά της «Αλμπισελέστε» και εκεί ξεκίνησαν τα παρατράγουδα…

Αρχικά οι συγκρούσεις γίνονταν μεταξύ των οπαδών αλλά στη συνέχεια παρενέβησαν και οι αστυνομικές Αρχές. Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων προσπάθησαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα αλλά τίποτα δεν λειτουργούσε.

Μάλιστα ο κίπερ της Αργεντινής, Εμιλιάνο Μαρτίνεζ, πήδηξε στις εξέδρες ώστε να προσπαθήσει να σταματήσει τα χτυπήματα των αστυνομικών στους συμπατριώτες του αλλά μάταια. Τα συγκεκριμένα βίντεο έχουν κάνει τον γύρο του κόσμου και προκαλούν σοκ με τους οπαδούς της Αργεντινής να φεύγουν αιμόφυρτοι και σε φορεία από το γήπεδο.

This is brutal! The fan only wanted to enjoy the game. pic.twitter.com/8XOuuuXweP

— Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) November 22, 2023