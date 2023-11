Ισραήλ-Χαμάς: Επιμένουν οι IDF για το τούνελ κάτω από το Αλ Σίφα – Βρέθηκαν «κρυψώνες και δωμάτια για μαχητές»

Οι IDF, με νέα ενημέρωσή τους, επιμένουν ότι το τούνελ της Χαμάς κάτω από το Αλ Σίφα εκτείνεται πέρα από το νοσοκομείο, ενώ έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο με τον εκπρόσωπό τους Ντάνιελ Χαγκάρι να βρίσκεται μέσα στη σήραγγα.

Πίσω από την παραβιασμένη πόρτα του τούνελ, «οι στρατιώτες ανακάλυψαν ένα κλιματιζόμενο δωμάτιο-κρησφύγετο, μια κουζίνα και ένα μπάνιο. Οι στρατιώτες της 7ης Ταξιαρχίας εντόπισαν επίσης δύο επιπλέον φρεάτια σήραγγας κοντά στο νοσοκομείο: το ένα σε κοντινό δρόμο και το άλλο σε κοντινό σπίτι», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Infographics show the estimated route of the tunnel, under the so-called Qatari building at Shifa. pic.twitter.com/N8d4Wd25Xn

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 22, 2023