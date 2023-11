Σπαζοκεφαλιά: Ποιοί Κένεντι δικαιούνται να επικαλούνται τον Τζον, 60 χρόνια μετά τη δολοφονία του;

Λίγο μετά τη δολοφονία του Τζον Κένεντι στις 22 Νοεμβρίου του 1963, το περιοδικό Life δημοσίευσε μια συνέντευξη της συζύγου του, Τζάκι. Αναπολώντας τις στιγμές που απολάμβανε τα βράδια με τον Τζον τον δίσκο του μιούζικαλ «Camelot», είχε πει μεταξύ άλλων: «Θα υπάρξουν πάλι σπουδαίοι πρόεδροι», αλλά «δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά άλλο Κάμελοτ». Ξέρουν όμως σήμερα οι Κένεντι τι σημαίνει «Κάμελοτ»;

Αναμφίλεκτα, στα εξήντα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από τη δολοφονία, χτίστηκε ένας μύθος γύρω από το ιστορικό αυτό όνομα.

Σήμερα, φιλοδοξεί να βαδίσει στα χνάρια του, ο ανιψιός εκείνου του προέδρου και γιός του άλλοτε υποψήφιου και επίσης δολοφονηθέντος Μπομπ Κένεντι, Ρόμπερτ Κένεντι ο νεώτερος, ένας νομικός που έχει σημειώσει ιστορικές δικαστικές επιτυχίες εναντίον εταιρειών για ζητήματα περιβαλλοντικά, αλλά έχει επίσης ανησυχήσει πολλούς για κάποιες θέσεις του.

Ο Ρόμπερτ είναι ο τέταρτος Κένεντι στην οικογένειά του που έχει θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος, πέμπτος αν συμπεριλάβουμε τον θείο του από γάμο, Ρόμπερτ Σάρτζεντ Σράιβερ Τζούνιορ, ο οποίος έθεσε ανεπιτυχώς υποψηφιότητα για το χρίσμα των Δημοκρατικών το 1976.

Δεν είναι όμως ο μοναδικός Κένεντι που διακρίνεται στη πολιτική: Τρεις Κένεντι υπηρετούν ήδη στη κυβέρνηση Τζο Μπάιντεν: η ξαδέρφη του Caroline Kennedy, που είναι πρεσβευτής στην Αυστραλία, η Victoria Reggie Kennedy (χήρα του θείου του Τεντ), πρεσβευτής στην Αυστρία και ο ανιψιός του του Joe Kennedy, ειδικός απεσταλμένος στη Βόρεια Ιρλανδία.

Όλοι οι παραπάνω διεκδικούν τη κληρονομιά των Κένεντι, τις «αρχές» και «αξίες» που πιστεύουν ότι έφεραν κυρίως ο Τζον, ο Μπομπ, ακόμα και η καλοντυμένη Τζάκι, καθώς έβαλε το λιθαράκι της στην φήμη των καλοντυμένων και κομψών Κένεντι. Το πρόβλημα, όμως -και παράλληλα μεγάλο ερώτημα- είναι ότι οι παραπάνω μεταξύ τους είναι τσακωμένοι πολιτικά –και ίσως προσωπικά-, ενώ πέφτουν σε πολιτικές αντιφάσεις.

Τι σημαίνει να είσαι ένας Κένεντι το 2023;

Ρόμπερτ Κένεντι: ένας ευφυής πλην αμφιλεγόμενος υποψήφιος

Το παρακλάδι των Κένεντι, η οικογένεια του Ρόμπερτ Κένεντι ίσως έχει περάσει τα μεγαλύτερα βάσανα συγκριτικά με τους υπόλοιπους. Στα 14 του, κουβαλούσε το φέρετρο του πατέρα του. Ο αδελφός του Ντέιβιντ πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών το 1984 και ο αδερφός του Μάικλ πέθανε σε ατύχημα στο σκι το 1997. Η πρώην σύζυγός του Μαίρη Ρίτσαρντσον, αυτοκτόνησε το 2012. Ίσως επειδή υπέφεραν πολύ, «οι Κένεντι είναι περίφημοι σνομπ και δεν τους αρέσει να καλούν ο ένας τον άλλον, σίγουρα όχι δημοσίως», λέει ο Λάρυ Σαμπάτο από το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, ο οποίος διατηρεί φιλικές σχέσεις με πολλά μέλη της οικογένειας.

Ο Ρόμπερτ Κένεντι θεωρεί ότι είναι συνεχιστής των πολιτικών των Κένεντι της δεκαετίας του 1960. «Αν καταγράψετε τη λίστα των πραγμάτων στα οποία πίστευαν ο θείος και ο πατέρας μου, θα βάλω δίπλα από κάθε θέση τους ένα τικ», έχει πει χαρακτηριστικά.

Ενδεικτικά, είναι υπέρ της διακοπής της αμερικανικής υποστήριξης των ΗΠΑ στην Ουκρανία. Υπενθυμίζεται ότι ο θείος του Τζον Κένεντι είχε καταφέρει να φτάσει σε συμφωνία με τους Σοβιετικούς μετά την κρίση των Πυραύλων στη Κούβα, εκτονώνοντας την ένταση στις αμερικανοσοβιετικές σχέσεις. Ο Ρόμπερτ Κένεντι σήμερα, είναι αντίθετος στην πολιτική έντασης της κυβέρνησης Μπάιντεν έναντι της Μόσχας, με φόντο το ουκρανικό ζήτημα.

Ωστόσο, ο Κένεντι έστρεψε τη δημόσια κριτική εναντίον του, στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, όταν απαξίωσε τα εμβόλια

Στην πρόσφατη ομιλία του έθιξε το ζήτημα της επιρροής των εταιρειών όπως η BlackRock και η State Street, που εντάσσονται σε μια αριστερή ατζέντα.

Υποστηρίζει, επίσης τα bitcoin, ενώ υπήρξε δεινός διώκτης, ως νομικός, των εταιρειών ακόμα και του αμερικανικού στρατού που προκάλεσαν περιβαλλοντική μόλυνση.

Ξεκινώντας το 1991, ο Κένεντι εκπροσώπησε περιβαλλοντολόγους και καταναλωτές της λεκάνης απορροής της Νέας Υόρκης σε μια σειρά αγωγών κατά του Δήμου και όσων μόλυναν τη λεκάνη απορροής της πολιτείας. Ο Κένεντι συνέγραψε μια σειρά άρθρων και εκθέσεων που ισχυρίζονταν ότι η Πολιτεία της Νέας Υόρκης αποποιείται της ευθύνης της να προστατεύει την αποθήκευση και παροχή νερού. Το 1995, βοήθησε στην επίτευξη της συμφωνίας New York City Watershed, ύψους 1,2 δισ. δολ., την οποία το περιοδικό New York αναγνώρισε στο εξώφυλλό του, «The Kennedy Who Matters».

Ωστόσο, ο Κένεντι έστρεψε τη δημόσια κριτική εναντίον του, στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, όταν απαξίωσε τα εμβόλια, για τα οποία έχει ισχυριστεί ότι μπορεί να προκαλέσουν αυτισμό. Πράγματι η στάση του στην αντιμετώπιση του κορονοϊού ίσως πυροδότησε τη δημιουργία ενότς κύματος θεωριών συνομωσίας.

Μία από τις θεωρίες συνωμοσίας που προωθεί είναι ότι η CIA ήταν υπεύθυνη για τον θάνατο του πατέρα και του θείου του και όχι ένας μοναχικός ένοπλος. Υποστήριξε, επίσης την υπό όρους αποφυλάκιση του δολοφόνου το πατέρα του, κάτι στο οποίο αντιτάχτηκαν πολλά από τα αδέρφια του. Πάντως, τόσο πρόσφατες δημοσκοπήσεις όσο και ειδικοί εκτιμούν ότι ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ δεν ενήργησε μόνος του. Σε δημοσκόπηση της Gallup το 65% των Αμερικανών πιστεύει ότι υπήρξε πράγματι συνωμοσία. Συνεπώς, είναι δύσκολο να καταγραφεί ως μια ακόμα γραφικότητα εκ μέρους του.

«Είναι πολύ έξυπνος. Είναι πολύ περίπλοκος», λέει ο Mike Barnicle, ένας πολιτικός σχολιαστής που εργάστηκε ως εθελοντής για την προεδρική εκστρατεία του Ρόμπερτ Κένεντι του πρεσβύτερου το 1968 και οικογενειακός φίλος. «Ό,τι κι αν λέει, όσο παράξενο, τρελό ή τελείως λάθος είναι, το πιστεύει. Δεν το επινοεί».

Οι άλλοι Κένεντι

Αν και ο ίδιος έχει αναφέρει ότι οι Κένεντι «ανατραφήκαν να συζητάνε και να μαλώνουνε μεταξύ τους, αλλά για να το κάνουν εποικοδομητικά», ωστόσο οι περισσότεροι ίσως Κένεντι απέχουν παρασάγγας από τον ίδιο.

«Τα σχόλια του θείου μου ήταν βλαβερά και λανθασμένα», έγραψε στο Twitter ο πρώην βουλευτής Τζο Κένεντι μετά τα σχόλια του Ρόμπερυ για τον κορονοϊό. «Καταδικάζω απερίφραστα αυτά που είπε […] Οι δηλώσεις του δεν αντιπροσωπεύουν αυτό που πιστεύω ή αυτό που πρεσβεύουν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ρόμπερτ Κένεντι του πρεσβύτερου», έγραψε η αδελφή του Kerry Kennedy, η οποία διευθύνει το ίδρυμα που φέρει το όνομα του πατέρα της.

Εκτός από τις δηλώσεις τεσσάρων από τα αδέρφια του, άλλα μέλη της οικογένειας έχουν ξεκαθαρίσει τις απόψεις τους σχετικά με τις απόψεις του Ρόμπερτ, ειδικά όσον αφορά τα εμβόλια κατά του κορονοϊού.

Απαντώντας στη Washington Post, η γιατρός ανιψιά του Ρόμπερτ Κένεντι, Kerry Kennedy Meltzer, είπε: «Ένα από τα μεγάλα προνόμια του να είμαι μέλος της οικογένειάς μου είναι ότι περιτριγυρίζομαι από ανθρώπους που αγωνίζονται για αυτό που πιστεύω… Αυτές είναι αξίες που με βοήθησαν να αποφασίσω να γίνω γιατρός. Είναι επίσης ένας από τους λόγους για τους οποίους δυσκολεύτηκα να έχω έναν θείο που δημοσιοποιεί συνωμοτικές απόψεις σχετικά με τα εμβόλια και τη δημόσια υγεία – αυτές που πιστεύω ότι θα βλάψουν τους Αμερικανούς. Πολλοί άνθρωποι έχουν θείους που λένε προσβλητικά και αναληθή πράγματα, αλλά ο θείος μου ο Μπόμπι είναι υποψήφιος πρόεδρος. Είναι κάτι που δεν μπορώ να αγνοήσω».

Ο μύθος τους διαπότισε «με μια λάμψη ψευδούς βασιλείας, ακόμη και σε περιόδους σκανδάλων και τραγωδιών, που ήταν πολλές».

Ο ξάδερφος Πάτρικ Τζ. Κένεντι υποστήριξε στο USA Todayότι ο Τζο Μπάιντεν και όχι ο ξάδελφός του είναι ο φύλακας της φλόγας του Κένεντι: «Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ ισχυρίζεται ότι ακολουθεί τα βήματα του JFK. Ο Μπάιντεν είναι στην πραγματικότητα».

Ο ίδιος ο εγγονός του δολοφονημένου προέδρου Κένεντι, Τζον Σλόσμπεργκ, είχε απαριθμίσει στο Instagram ένα σωρό επιτεύγματα του Μπάιντεν, καταδικάζοντας την υποψηφιότητα του Ρόμπερτ. «Εμπορεύεται το Camelot, διασημότητες, θεωρίες συνωμοσίας και συγκρούσεις για προσωπικό κέρδος και φήμη», είπε ο Σλόσμπεργκ. «Τον άκουσα. Τον ξέρω. Δεν έχω ιδέα γιατί κάποιος πιστεύει ότι πρέπει να είναι πρόεδρος». Σε κοινή συνέντευξή με τη μητέρα του στην εκπομπή «Today» είχε πει: «Είμαι πολύ χαρούμενος που το έκανα. Επιμένω σε αυτό που είπα στο βίντεό μου. Αγαπώ την οικογένειά μου και είμαι πολύ περήφανος για την κληρονομιά μας στη δημόσια υπηρεσία».

Η κριτική όμως του νεαρού Τζον εξέπληξε ακόμα και την δημοσιογράφο Σουζάνα Γκάθρι. «Αυτά ήταν σκληρά λόγια όμως, Τζακ». Ο ίδιος στη συνέχεια απάντησε «Εννοώ, είπες ότι χρησιμοποιεί το Camelot. Ουσιαστικά κάνει κατάχρηση του οικογενειακού ονόματος κατά κάποιο τρόπο».

Οι αμφιλεγόμενες τοποθετήσεις του Ρόμπερτ Κένεντι για τα εμβόλια μπορεί να μην ευθυγραμμίζονται με τις «αρχές των Κένεντι» για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ωστόσο οι υπόλοιποι Κένεντι που στέκονται απέναντι στον Ρόμπερτ δικαιούνται να θεωρούν ότι είναι «πιο» Κέννεντι;

Σίγουρα η πολιτική Μπάιντεν την οποία υποστηρίζουν θα ήταν δύσκολο να θεωρηθεί εμπνευσμένη και ωφέλιμη για τις ΗΠΑ και την παγκόσμια ειρήνη. Η κυβέρνηση Μπάιντεν -την οποία θαυμάζουν και υπηρετούν- συντηρεί έναν πόλεμο στην γειτονιά της Ευρώπης εναντίον της Ρωσίας, στέλνοντας ακόμα και αμφιλεγόμενα όπλα διασποράς. Επίσης, στον πόλεμο του Ισραήλ-Παλαιστινίων μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, η Ουάσιγκτον δεν έπραξε τίποτα για την αποκλιμάκωση, αλλά ενίσχυσε το Ισραήλ το οποίο αντιμετωπίζει πλέον ανοιχτά τον κίνδυνο να κατηγορηθεί για γεγνοκτονία.

Το Κάμελοτ έχει ξεθωριάσει;

Ο παραπάνω εμφύλιος των Κένεντι, ίσως έχει πυροδοτήσει μια συζήτηση για την παρακμή της άλλοτε ακμάζουσας αμερικανικής οικογένειας.

Οι Κένεντι «υποχωρούν στην ιστορία κάθε χρόνο που περνάει», λέει ο Λάρυ Σαμπάτο. Ρωτώντας 150 φοιτητές του κάθε χρόνο αν ξέρουν τι σημαίνει Camelot σε σχέση με την οικογένεια Κένεντι, περίπου τρεις σηκώνουν τα χέρια ψηλά.

O συγγραφέας του βιβλίου «Camelot and the Cultural Revolution» James Piereson, αναφέρει πως με τη πάροδο του χρόνου, «η εικόνα του Κάμελοτ έγινε κάπως γλυκανάλατη. Ψευτοσυναισθηματικλη. Και δεν είναι πραγματικά κατάλληλη για ένα είδος κυνικού και εκλεπτυσμένου κοινού που εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1970».

Η The Washington Post είναι σκληρή γράφοντας ότι ο μύθος των Κένεντι τους διαπότισε «με μια λάμψη ψευδούς βασιλείας, ακόμη και σε περιόδους σκανδάλων και τραγωδιών, που ήταν πολλές».

Κένεντι, για την Maura Judkis της The Washington Post, σημαίνει «να κληρονομήσει κανείς πλούτο, προνόμια και ένα πατρικιακό καθήκον προς την πατρίδα του. Σημαίνει ότι οι άνθρωποι ρωτούν συνεχώς για την οικογένειά σας, ανεξάρτητα από το πόσο θα θέλατε να σταθείτε μόνοι σας. Σημαίνει τραύμα γενεών και έντονο έλεγχο. Σημαίνει ότι πρέπει να ακούσουμε και να αγνοήσουμε οποιονδήποτε αριθμό θεωριών συνωμοσίας».

Ειλικρινά όμως, όλοι οι παραπάνω, ίσως χρειάζεται κάτι περισσότερο να κάνουν ή να υπηρετήσουν, για να μπορούν να ισχυρίζονται περήφανα ότι αποτελούν αξιακή και πολιτική συνέχεια ενός ανθρώπου που παρά τα πολλά μειονεκτήματά του, αποσόβησε έναν πυρηνικό πόλεμο, κοντράροντας τα γαμψά «γεράκια» που τον περιστοίχιζαντο 1962,.