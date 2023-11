Δομινικανή Δημοκρατία: Σε τουλάχιστον 24 ανήλθαν οι νεκροί από τις πρωτοφανείς βροχοπτώσεις

Οι αρχές κήρυξαν χθες Δευτέρα «τριήμερο εθνικό πένθος» αποτίνοντας φόρο τιμής στα θύματα των καταστροφών εξαιτίας καταρρακτωδών βροχών που έπληξαν τη Δομινικανή Δημοκρατία τις τελευταίες ημέρες, καθώς κατά νεότερο επίσημο απολογισμό οι νεκροί έφθασαν τους 24.

«Κηρύσσεται τριήμερο εθνικό πένθος καθ’ άπασα την επικράτεια της Δομινικανής Δημοκρατίας (…) εξαιτίας των θανάτων που προκάλεσαν τα πρόσφατα καιρικά φαινόμενα» στη χώρα της Καραϊβικής, αναφέρει το προεδρικό διάταγμα που δημοσιοποιήθηκε χθες από τις υπηρεσίες του αρχηγού του κράτους Λουίς Αμπιναδέρ.

Flooding inundated parts of the Dominican Republic on Saturday as a storm system brought heavy rain to the country. Scenes show cars being swept down flooded streets.

At least 21 people have died in the flooding. pic.twitter.com/QKkbjZcci8

— AccuWeather (@accuweather) November 20, 2023