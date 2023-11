Δομινικανή Δημοκρατία: Τουλάχιστον 21 νεκροί από σφοδρές βροχοπτώσεις (ασύλληπτες εικόνες)

Σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν τη Δομινικανή Δημοκρατία τις τελευταίες 48 ώρες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 21 άνθρωποι, ανάμεσά τους 3 ανήλικοι, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Κυριακή (φωτογραφία, επάνω, από το X).

Τέσσερις από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους σε χωριστά συμβάντα ήταν υπήκοοι των ΗΠΑ και άλλοι τρεις υπήκοοι Αϊτής, σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων για την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Εκτακτης Ανάγκης (COE).

Κατέρρευσαν τοιχίο και τμήμα σπιτιού, σκορπώντας τον θάνατο

This is how Herrera dawns in Santo Domingo Oeste, after the torrential rains that affected the Dominican Republic #DominicanRepublic #SantoDomingo #floods #rains pic.twitter.com/rCE4RBi3Pa — Shadab Javed (@JShadab1) November 19, 2023

Σχεδόν όλες οι επαρχίες της χώρας (οι 30 από τις 32) παρέμεναν χθες σε κατάσταση συναγερμού, σύμφωνα με τις αρχές.

Εννιά από τους 21 θανάτους καταγράφηκαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν τοιχίο κατέρρευσε πάνω σε οχήματα στη λεωφόρο της 27ης Φεβρουαρίου, μια από τις βασικές οδικές αρτηρίες του Σάντο Ντομίνγκο.

🔴 BREAKING NEWS | 🇩🇴

🔸️#DominicanRepublic: Tragic loss of lives has occurred as a result of substantial rainfall and #flooding in the region. #RepublicaDominicana #floods pic.twitter.com/fD3P9XsPgO — Breaking News (@PlanetReportHQ) November 19, 2023

Το υπουργείο Δημοσίων Εργων ανακοίνωσε πως διενεργείται «έρευνα» για το συμβάν αυτό. Αλλοι εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε χωριστά συμβάντα στην πρωτεύουσα, ανάμεσά τους κατά την κατάρρευση τμήματος σπιτιού.

#DominicanRepublic 🇩🇴 At least nine people have died, including four Puerto Ricans, after a wall collapsed at Febrero Avenue 27 in Santo Domingo during heavy rains on Saturday. One of the victims was pregnant.#floods #extremeweather #climate #nature #rain pic.twitter.com/ZoXgQlxsWu — Genesis Watchman Report (@ReportWatchman) November 19, 2023

Ανδρας παρασύρθηκε από χείμαρρο στην επαρχία Σαν Χοσέ ντε Οκόα (νότια), άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε παρόμοιο συμβάν στην επαρχία Λα Αλταγκράσια (ανατολικά).

Χιλιάδες εκτοπισμένοι

Περίπου 13.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από ζώνες κινδύνου, σύμφωνα με το COE.

Several vehicles swept away due to flood in Herrera of Santo Domingo, Dominican Republic.#DominicanRepublic pic.twitter.com/YIc1cYD9oe — Action Vortex 🚀 (@action_laugh) November 19, 2023

Ο πρόεδρος της Δομινικανής Δημοκρατίας Λουίς Αμπιναδέρ μίλησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για τις «πιο σφοδρές βροχοπτώσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ» στη χώρα της Καραϊβικής.

Ανακοίνωσε πως η λειτουργία σχολείων και πανεπιστημίων θ’ ανασταλεί ως μεθαύριο Τετάρτη, προκειμένου «να εγγυηθούμε την ασφάλεια των παιδιών και των νέων».

There’s been some really serious flooding in the #DominicanRepublic today 👀👀pic.twitter.com/TdgtU8wlL8 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 18, 2023

Πηγή: ΑΠΕ