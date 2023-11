Μπάιντεν: Το επικό σχόλιο για τα κεράκια της τούρτας γενεθλίων του

«Φωτιά» πήρε η τούρτα γενεθλίων του Μπάιντεν με τα 81 κεράκια, με τον αμερικανό πρόεδρο να γίνεται δέκτης ενός απίστευτου τρολαρίσματος, όταν ανέβασε στον λογαριασμό του στο Χ, τη σχετική φωτογραφία.

Ο Τζο Μπάιντεν πόζαρε μπροστά στην τούρτα των γενεθλίων του, η οποία έμοιαζε να φλέγεται από τα κεράκια που την είχαν καλύψει.

O Αμερικανός πρόεδρος, θέλησε παράλληλα με τα 81α γενέθλιά του να ανακοινώσει την νέα του σελίδα στο Threads.

«Έγινα 81 ετών και το μόνο που πήρα ήταν μια νέα κοινωνική πλατφόρμα! Ευχαριστώ για τις ευχές» έγραψε ο Τζο Μπάιντεν στην πρώτη του ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

It’s true over here on the campaign side, too. I’ve joined Threads. Follow me there: https://t.co/vhwuw7j0zu . pic.twitter.com/XTdAcxbgEx

Αστειευόμενος και ο ίδιος με τα πολλά κεριά στην τούρτα του, πρόσθεσε στην ανάρτηση: «Και προς τους εργαζόμενους στο εργοστάσιο κεριών, ελπίζω το συνδικάτο σας να σας έδωσε υπερωρίες».

Με την ίδια διάθεση σε αντίστοιχη ανάρτηση στο instagram, ο Τζο Μπάιντεν έγραψε: «Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές. Τελικά, όπως φαίνεται στα 146α σου γενέθλια μένεις από χώρο για τα κεριά!»

Οι οπαδοί του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν να σχολιάσουν τη φωτογραφία.

«Υπάρχει μια πύλη για την κόλαση σε ένα πιάτο μπροστά του», «Γιατί κρατάει έτσι το τραπέζι;» «Η τούρτα μου θυμίζει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικονομία των ΗΠΑ», είναι μερικά από τα σχόλια των χρηστών.

The cake reminds me of a state of the US economy it is in

