Το πιο περιζήτητο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο πωλήθηκε 2,1 εκατομμύρια λίρες

Ένα μπουκάλι ουίσκι Macallan του 1926 πωλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s στο Λονδίνο στο αστρονομικό ποσό των 2,1 εκατ. αγγλικών λιρών, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 2019 για το πιο ακριβό αλκοολούχο ποτό που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία, έναντι 1,5 εκατ. Αγγλικές λίρες.

Ο επικεφαλής των αλκοολούχων ποτών του Sotheby’s Τζόνι Φάουλ (Jonny Fowle), δήλωσε στο AFP ότι είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει μια σταγόνα από το συγκεκριμένο διάσημο ουίσκι λίγο πριν ξεκινήσει η δημοπρασία.

«Δοκίμασα μια μικρή σταγόνα», είπε χαρακτηριστικά στο γαλλικό πρακτορείο. «Είναι πολύ πλούσιο, έχει πολλά αποξηραμένα φρούτα όπως θα περίμενε κανείς, πολλά μπαχαρικά, πολύ ξύλο».

A bottle of The Macallan 1926, described by Sotheby’s auction house as the «most valuable whisky in the world,» has gone under the hammer for a record £2.1 million ($2.7 million).https://t.co/9Om7QCJXes pic.twitter.com/vUNeuOAspW

— AFP News Agency (@AFP) November 18, 2023