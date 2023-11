ΗΠΑ: Βιβλίο επέστρεψε σε βιβλιοθήκη μετά από 100 χρόνια

Ιδιαίτερα καλό ανάγνωσμα αποδείχθηκε ένα βιβλίο για διάσημους συνθέτες που είχε δανειστεί κάποιος από τη δημόσια βιβλιοθήκη του Σεντ Πολ στη Μινεσότα των ΗΠΑ, καθώς αποφάσισε μεν να το επιστρέψει, αλλά με μία «μικρή» καθυστέρηση αφού φαίνεται πώς ήθελε να το μελετήσει σε βάθος. Τελικά το βιβλίο επέστρεψε στη βιβλιοθήκη πρόσφατα.

Αυτό φυσικά δεν είναι περίεργο, το παράξενο είναι πως όπως ανέφερε το Δημόσιο Ραδιόφωνο της Μινεσότα (MPR), το δελτίο της βιβλιοθήκης δείχνει ότι δανείστηκε για τελευταία φορά το 1919, δηλαδή πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, αλλά δεν επιστράφηκε ποτέ και παρέμενε χαμένο στους αιώνες – μέχρι αυτή την εβδομάδα, όταν ένας κάτοικος της κομητείας Χένεπιν βρήκε το βιβλίο ενώ τακτοποιούσε τα υπάρχοντα της μητέρας του.

Το βιβλίο «Famous Composers» (Διάσημοι Συνθέτες) του Νέιθαν Χάσκελ Ντολ, έκδοση του 1902, εξερευνά τη ζωή 33 συνθετών, όπως ο Μπαχ, ο Μότσαρτ, ο Μπετόβεν και ο Σοπέν.

Οι υπάλληλοι της βιβλιοθήκης επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για το δικό τους βιβλίο. Στο βιβλίο που είναι ο δεύτερος τόμος του, υπάρχουν δύο σφραγίδες στην πίσω σελίδα, η μία γράφει 1914 και η άλλη 1916. Οι δύο ημερομηνίες σημαίνουν ότι το βιβλίο καταχωρήθηκε δύο φορές στον κατάλογο της βιβλιοθήκης.

«Πρόστιμο 36.000 δολαρίων»

The first indication of this book’s journey are two stamps on the back page. One reads June 4, 1914, and the other reads January 17, 1916, which tell us this book was probably entered into the Library’s catalog twice. pic.twitter.com/8SQDQKw373 — Saint Paul Public Library (@stpaullibrary) November 17, 2023

Πρώτον, το 1914, όταν η βιβλιοθήκη της πόλης βρισκόταν στο Μάρκετ Χολ και η Κεντρική Βιβλιοθήκη ήταν ακόμη υπό κατασκευή. Το 1915, το Μάρκετ Χολ καταστράφηκε σε πυρκαγιά και το βιβλίο πιθανότατα προστέθηκε ξανά στη συλλογή το 1916 πριν από το άνοιγμα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης το 1917.

This week, a book that was checked out over 100 years ago was finally returned to the Saint Paul Public Library! This 1902 edition of “Famous Composers vol. 2” by Nathan Haskell Dole was found by a patron in Hennepin County while sorting through their mother’s belongings. pic.twitter.com/b3ypL6lXxF — Saint Paul Public Library (@stpaullibrary) November 17, 2023

Το πιο «καθυστερημένο» βιβλίο που έχει επιστρέψει ποτέ

Ο συντονιστής της ψηφιακής βιβλιοθήκης του Σεντ Πολ, Τζον Λάρσον, δήλωσε ότι ήταν το πιο «καθυστερημένο» βιβλίο που είδε ποτέ να επιστρέφεται στα 25 χρόνια που εργάζεται στη βιβλιοθήκη.

«Υπήρξαν μία ή δύο φορές που κάτι επέστρεψε και ίσως το δελτίο δανεισμού να είχε εκδοθεί πριν 20 ή 30 χρόνια, αλλά τίποτα που να μοιάζει σαν κι αυτό με το δελτίο δανεισμού να έχει εκδοθεί πριν από περίπου 100 χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά στο MPR. «Ίσως μια φορά κάθε πέντε ή δέκα χρόνια να δούμε κάτι που έχει καθυστερήσει απίστευτα», προσέθεσε.

Ο Λάρσον ερεύνησε τις ενδείξεις του βιβλίου και διαπίστωσε ότι είχε πρωτοεγγραφεί στον κατάλογο της βιβλιοθήκης το 1914. Αυτό ήταν το έτος πριν από μια πυρκαγιά στο Μάρκετ Χολ όπου στεγαζόταν η βιβλιοθήκη καταστρέψει 160.000 βιβλία της συλλογής της εγκατάστασης.

Κατά τη στιγμή της πυρκαγιάς, σχεδόν το ένα τρίτο των βιβλίων της βιβλιοθήκης ήταν δανεισμένα, ανακάλυψε ο Λάρσον. Αυτό έκανε τους «Famous Composers», ένα από τα τυχερά λογοτεχνικά έργα που επέζησαν από τη φωτιά.

«Δεν θα υπάρξει πρόστιμο»

Ο δήμαρχος του Σεντ Πολ, Μέλβιν Κάρτερ, αστειεύτηκε σε μία ανάρτησή του στο X, το Σάββατο, σημειώνοντας ότι δεν θα υπάρξει πρόστιμο. Η βιβλιοθήκη – όπως και πολλές άλλες σε ολόκληρη τη χώρα – σταμάτησε να χρεώνει τέλη καθυστέρησης το 2019.

Our @stpaullibrary just received a book that was returned… wait for it… 100 years overdue! At the 1919 rate of a penny per day, that would have been a $36k fine… but #SaintPaul is a #FineFreeLibrary system so no charge! https://t.co/hOvKyCtpuC — Melvin Carter (@melvincarter3) November 18, 2023



Τότε, είχε 2,5 εκατομμύρια δολάρια σε ανείσπρακτες οφειλές, οι οποίες όταν εξαλείφθηκαν ξεμπλόκαραν 42.000 κάρτες βιβλιοθήκης, σύμφωνα με την εφημερίδα St. Paul Pioneer Press

Κατά τη διάρκεια της περιόδου που το βιβλίο είχε δανειστεί, ο Λάρσον πιστεύει ότι το τέλος καθυστέρησης θα ήταν μια δεκάρα την ημέρα. Αυτό θα αντιστοιχούσε σε πρόστιμο 36.000 δολαρίων, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του.

Το μέλλον του βιβλίου είναι αβέβαιο. Ο Λάρσον δήλωσε ότι αμφιβάλλει αν θα επιστρέψει στην κυκλοφορία λόγω της ευαίσθητης κατάστασής του, αλλά αναμένει ότι η βιβλιοθήκη θα το κρατήσει.

«Έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου δεν είναι απλώς ένα παλιό βιβλίο – είναι ένα έργο τέχνης», είπε. «Έχει μια μικρή ιστορία πάνω του»