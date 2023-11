Το στατιστικό που… διαφωνεί με τους haters του Θανάση Αντετοκούνμπο (pics)

Χαμός γίνεται με τους φιλάθλους του ΝΒΑ να χαρακτηρίζουν τον Θανάση Αντετοκούνμπο ως τον χειρότερο παίκτη της Λίγκας και ότι ο μόνος λόγος που βρίσκεται στο πρωτάθλημα είναι εξαιτίας του αδερφού του.

Ένα στατιστικό ήρθε στην επιφάνεια όπου αναδεικνύει την αμυντική ικανότητα του φόργουορντ των Μιλγουόκι Μπακς όπου αναφέρει πως όταν οι αντίπαλοι μαρκάρονται από εκείνον σουτάρουν με το τραγικό ποσοστό του 7,1% με 1/14 προσπάθειες.

Δεν είναι και μικρό το κατόρθωμα αυτό αν αναλογιστεί κανείς πως ο χρόνος συμμετοχής του είναι περιορισμένος, καθώς σε λιγότερο από 8 οκτώ λεπτά 1,2 πόντους και 0,8 ασίστ.

Συγκεκριμένα, οι προσωπικοί αντίπαλοι του Θανάση έχουν μόλις 1/14 σουτ απέναντί του, δηλαδή ευστοχία που φτάνει το 7,1%. Πασκάλ Σιάκαμ, Φραντζ Βάγκνερ, Σκότι Μπαρνς, Ντένις Σρέντερ, Τζόναθαν Αϊσακ, Κόουλ Άντονι, Κρις Μπούσερ και Ονιέκα Οκονγκού έχουν 1/10.

Ο 31χρονος Έλληνας διεθνής μάλιστα αναδημοσίευσε τη συγκεκριμένη ανάρτηση θέλοντας να αποδείξει πως δεν βρίσκεται τυχαία στο ΝΒΑ.

Random Eye-Catching Stat:

Players are shooting 1-of-14 (7.1%) when being defended by Thanasis Antetokounmpo this season. pic.twitter.com/TJ3SozVzXp

— Dalton Sell (@sell_dalton) November 18, 2023