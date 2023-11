Πόλεμος στη Γάζα: Ανεπαρκής η ποσότητα καυσίμων που δίνει το Ισραήλ

Μετά από αμερικανική παρέμβαση, το Ισραήλ συμφώνησε να επιτρέπει την είσοδο δύο φορτηγών με καύσιμα ανά δύο ημέρες στη Γάζα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την τροφοδοσία οχημάτων βοήθειας και των δικτύων επικοινωνίας.

Τα δίκτυα επικοινωνίας στη Γάζα ήταν εκτός λειτουργίας για περισσότερο από μία ημέρα, αφού οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών της λωρίδας ξέμειναν από καύσιμα για να παράγουν ενέργεια για την λειτουργία του τηλεφώνου ή τoυ διαδικτύου. Το σήμα έχει έκτοτε αποκατασταθεί εν μέρει, λένε δύο εταιρείες, μετά την παράδοση κάποιων καυσίμων.

Βέβαια, οι οργανώσεις αρωγής προειδοποιούν ότι η ποσότητα αυτή δεν είναι αρκετή για τη διεξαγωγή των ανθρωπιστικών τους επιχειρήσεων, εν μέσω αυξανόμενων φόβων ότι οι άνθρωποι θα λιμοκτονήσουν καθώς αναζητούν απεγνωσμένα τρόφιμα.

Το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ συμφώνησε να επιτρέπει την εισαγωγή 140.000 λίτρων (36.985 γαλόνια) καυσίμων στη λωρίδα κάθε δύο ημέρες. Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος που αρνήθηκε να κατονομαστεί, δήλωσε στο Al Jazeera, ότι θα επιτραπεί η είσοδος δύο φορτηγών την ημέρα για να καλυφθούν οι ανάγκες του ΟΗΕ, αλλά δήλωσε ότι η ποσότητα αυτή θα παράσχει «ελάχιστη» υποστήριξη στα συστήματα ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής στη Γάζα για την πρόληψη πανδημιών.

Ακόμη, ένας αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε ότι το Ισραήλ είχε δεσμευτεί να επιτρέπει την είσοδο 120.000 λίτρων (31.700 γαλόνια) καυσίμων κάθε 48 ώρες για τα φορτηγά της UNRWA και άλλες ανάγκες όπως η αφαλάτωση του νερού, η άντληση λυμάτων, τα αρτοποιεία και τα νοσοκομεία στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Επιπλέον 20.000 λίτρα (5.280 γαλόνια) κάθε δύο ημέρες θα επιτρέπονται για την τροφοδοσία των γεννητριών της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Paltel, η οποία είχε προειδοποιήσει για επικείμενο μπλακάουτ στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της λόγω έλλειψης καυσίμων.

Την Παρασκευή έστειλε το πρώτο φορτηγό μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφα από την Αίγυπτο. Το φορτηγό αυτό παραδόθηκε στον ΟΗΕ προκειμένου «να διευκολυνθεί η παράδοση της βοήθειας, αφού τα φορτηγά από την παλαιστινιακή πλευρά σταμάτησαν να λειτουργούν λόγω έλλειψης καυσίμων».

Από την πλευρά τους, τα Ηνωμένα Έθνη αναφέρουν ότι δεν έχουν λάβει ούτε κατά διάνοια αρκετά καύσιμα. Δεν είναι σαφές αν έλαβε ολόκληρο το ποσό που εισήχθη από την Αίγυπτο.

«Αυτό ισοδυναμεί με μισό φορτηγό! Καθόλου αρκετά. Χρειάζονται πολύ περισσότερα. Τα καύσιμα χρησιμοποιούνται ως όπλο πολέμου, αυτό πρέπει να σταματήσει», αναφέρει η UNRWA στο X.

Σε μια ξεχωριστή ανάρτηση, η UNRWA επιβεβαιώνει ότι έλαβε 23.027 λίτρα (6.083 γαλόνια) καυσίμων, λέγοντας ότι κάλυψε μόνο το «εννέα τοις εκατό» των καθημερινών αναγκών του οργανισμού για τη συνέχιση του σωστικού έργου.

«The amount of aid we’re getting into📍#Gaza right now is not meeting the need – not even by a long shot»@TomWhiteGaza tells @BBCNews our aid operation & delivery of humanitarian supplies have been compounded by the fact that we do not have fuel & need a humanitarian ceasefire. pic.twitter.com/r8HC2ERH9a

