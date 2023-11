Η μοναδική Ελένη Φουρέιρα ήταν η βασίλισσα της disco στο MadWalk 2018!

To 2018 ήταν αναμφισβήτητα η χρονιά της Ελένης Φουρέιρα! Πέρα από την επιτυχία της στη Eurovision, απέδειξε ότι μπορεί να γίνει η βασίλισσα της disco μουσικής, μέσα από την εμφάνισή της στο πιο fashionable event της χρονιάς, το MadWalk!

Λαμπερό το show, λαμπερή και sexy η εμφάνισή της, τόσο με το αστραφτερό κουστούμι που φορούσε, όσο και με το εντυπωσιακό performance και χορευτικό της! Μάλιστα, η εκρηκτική τραγουδίστρια δεν δίστασε να τραγουδήσει και στη γαλλική γλώσσα το γνωστό κομμάτι “Gigi In Paradisco”, της Dalida. Όπως πάντα, η Ελένη Φουρέιρα κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό, ενώ η στιγμή που έβγαλε το λαμπερό σακάκι της για να μείνει με το sexy αποκαλυπτικό top, μας έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό!

Το μουσικό ταξίδι της Ελένης Φουρέιρα

Η Ελένη Φουρέιρα ξεκίνησε το μουσικό της ταξίδι το 2007 και από τότε έχει καταφέρει να κερδίσει τις εντυπώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 2018 εκπροσώπησε την Κύπρο στη Eurovision, η οποία έλαβε χώρα στη Πορτογαλία, με το ιδιαίτερα δημοφιλές τραγούδι «Fuego» καταφέρνοντας να κατακτήσει τη δεύτερη θέση.

Από τότε η Ελένη Φουρέιρα, η οποία πρόσφατα συμμετείχε και στην πρωτοποριακή σειρά Milky Way, έχει αγαπηθεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επιπροσθέτως, είχε συμμετάσχει και στο «Just the two of us», το τηλεοπτικό φιλανθρωπικό show του MEGA, στο οποίο κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση, μαζί με τον Παναγιώτη Πετράκη.

