Αντώνης Ρέμος – Ελένη Φουρέιρα: Το σχήμα της χρονιάς κάνει πρεμιέρα στις 18 Νοεμβρίου στο NOX

Ένα εκρηκτικό δίδυμο, δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες στο είδος τους με τις αμέτρητες επιτυχίες, δίνουν ραντεβού στο μαγευτικό χώρο του NOX, για να χαρίσουν στο κοινό νύχτες που θα μείνουν αξέχαστες!

Ο Αντώνης Ρέμος, ο πιο επιτυχημένος τραγουδιστής των τελευταίων ετών, με τις σπουδαίες ερμηνείες του και τις sold out εμφανίσεις του παγκοσμίως, μας προσκαλεί και φέτος τον χειμώνα για μια ακόμη ανεπανάληπτη εμπειρία ψυχαγωγίας και διασκέδασης στο ΝΟΧ!

Η Ελένη Φουρέιρα, η Νο1 pop star των επιτυχιών και των μεγάλων ρεκόρ που έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, με το εκπληκτικό της ταπεραμέντο, με τη δυνατή σκηνική της παρουσία και τις μεγάλες χορευτικές της επιτυχίες, συναντά τον Αντώνη Ρέμο και μαζί θα απογειώσουν τις νύχτες μας στο ΝΟΧ!

Μια συνύπαρξη επί σκηνής γεμάτη ένταση, χορό, δυνατό beat και ένα εντυπωσιακό show γεμάτο εκπλήξεις!

Το ξεχωριστό, επιβλητικό, και παράλληλα φιλόξενο ΝΟΧ ανοίγει και πάλι τις πόρτες του στη διασκέδαση.

Ένας χώρος – πρόταση για τα ελληνικά δεδομένα των Ηλία Μαροσούλη – Άγγελου Κοταρίδη, με την υπογραφή του αρχιτέκτονα Μηνά Κοσμίδη. Ένας πολυβραβευμένος χώρος εφάμιλλος αντίστοιχων του εξωτερικού με εξελιγμένες υποδομές και τελευταίας τεχνολογίας οπτικοακουστικά μέσα, που απέσπασε το βραβείο gold στα Interior Design Award και το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία Interior Design / Hospitality στον παγκόσμιας εμβέλειας διαγωνισμό DNA Paris Design Awards.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ και ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ στο NOX κάθε Σάββατο στις 23:00 και Κυριακή στις 22:00 από τις 18 Νοεμβρίου!

We ‘ll always have NOX!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

NOX: Ιερά Οδός 18-20, Αθήνα

Τηλ. Κρατήσεων: 210 3411000

Από 11/11 και κάθε Σάββατο στις 23.00 & Κυριακή στις 22.00

Site: www.noxathens.com

Instagram: @noxathens

Facebook: noxathensgr

