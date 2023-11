Η 11άδα του Ολυμπιακού στην Τρίπολη (pic)

Αναμενόμενο σε ένα βαθμό έπειτα από μια εβδομάδα με αναμετρήσεις κόντρα σε ΠΑΟΚ και Γουέστ Χαμ. Αρκετά «βαθύ» όμως τελικά το λίφτινγκ που επεδίωξε ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ για το αποψινό ματς του Ολυμπιακού στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα. Πέντε αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Και κυρίως: Μια νέα μεσο-επιθετική γραμμή.

Σολμπάκεν, Σκάρπα και Μπιέλ αναλαμβάνουν δράση επαναφέροντας τον Ολυμπιακό στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του 4-2-3-1. Οι τρεις τους μπροστά από Αλεξανδρόπουλο και Έσε –ο Μαντί Καμαρά είναι τιμωρημένος- και πίσω από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί που με τη σειρά του επιστρέφει στα τετραγωνικά του «9».

Και όσο για τους υπόλοιπους; Στην άμυνα η μοναδική αλλαγή προέκυψε από τον τραυματισμό του Τζάκσον Πορόζο. Ο Ανδρέας Ντόι αναλαμβάνει δράση πλάι στον Παναγιώτη Ρέτσο με τους Ροντινέι και Ορτέγκα στα δύο άκρα. Τερματοφύλακας θα είναι ξανά ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Ντόη, Ορτέγκα, Έσε, Αλεξανδρόπουλος, Μπιέλ, Σκάρπα, Σολμπάκεν, Ελ Κααμπί

🔴⚪️ Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Asteras Tripolis is powered by @Stoiximan!#Olympiacos #slgr #ASTOLY #Stoiximan pic.twitter.com/vbLmQ7Leb3

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 12, 2023