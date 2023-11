Ζακ Έφρον: «Τιμή μου να υποδυθώ τον Μάθιου Πέρι στη μεγάλη οθόνη»

Η φίλη του Μάθιου Πέρι, Αθένα Κρόσμπι – η οποία ήταν ένας από τους τελευταίους ανθρώπους που εθεάθησαν μαζί του πριν πεθάνει στις 28 Οκτωβρίου – αποκάλυψε πριν μέρες ότι ήθελε ο 36χρονος ηθοποιός του «High School Musical» να πρωταγωνιστήσει στην ταινία του.

«Είχε συνεργαστεί με τον Ζακ Έφρον στο παρελθόν σε μια ταινία και είπε ότι ήθελε ο να τον υποδυθεί ως μια νεότερη εκδοχή [του εαυτού του] και ότι θα του ζητούσε σύντομα να το κάνει» δήλωσε στο «Entertainment Tonight». Ωστόσο πηγές ήθελαν τον Ζακ Έφρον να αρνείται την πρόταση.

Η Κρόμπι συμπλήρωσε: «Απλά ανυπομονούσε να μοιραστεί περισσότερα για την ιστορία του και την ανάρρωσή του από τον εθισμό και πραγματικά να υπερασπιστεί αυτόν τον σκοπό για να βοηθήσει περισσότερους ανθρώπους, οπότε ήταν τόσο αισιόδοξος και χαρούμενος για όλα όσα ήθελε να κάνει».

O ηθοποιός του «Friends» φέρεται να είχε εκφράσει την επιθυμία του να τον ενσαρκώσει ο Έφρον σε μια βιογραφική ταινία για τη ζωή του. Ο διάσημος ηθοποιός απάντησε ευγενικά για την εκδοχή να υποδυθεί τον Μάθιου Πέρι στη μεγάλη οθόνη.

«Είναι τιμή μου να ακούω ότι σκεφτόταν εμένα για να τον υποδυθώ», δήλωσε στο People, στην πρεμιέρα της ταινίας του «The Iron Claw» την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου. Και πρόσθεσε: «Θα το δούμε. Θα ήταν τιμή μου να το κάνω». Ο Έφρον, ο οποίος συμπρωταγωνίστηκε με τον Πέρι στην ταινία «17 Again», ανέφερε επίσης: «Ήταν μέντορας για μένα και κάναμε μια πολύ ωραία ταινία μαζί».

Και στη συνέχεια είπε: «Τον θαύμαζα, έμαθα τον κωμικό συγχρονισμό από αυτόν τον τύπο. Θέλω να πω, όταν γυρίζαμε το «17 Again» ήταν τόσο σουρεαλιστικό για μένα να κοιτάζω απέναντι και να τον βλέπω εκεί, γιατί έμαθα τόσα πολλά από αυτόν, από όλη του τη ζωή».

Να θυμίζουμε ότι στην ταινία του 2009, ο Έφρον υποδύεται τη νεότερη εκδοχή του χαρακτήρα του Πέρι, Μάικ Ο’Ντόνελ.

