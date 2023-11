Ο Ζακ Έφρον και η άρνηση στον Μάθιου Πέρι

Ο αείμνηστος ηθοποιός Μάθιου Πέρι ήλπιζε ότι ο συναδελφός του Ζακ Έφρον θα τον υποδυόταν σε ταινία για τη ζωή του μετά την επιτυχημένη συνεργασία τους στη μεγάλη οθόνη χρόνια νωρίτερα, όπως αποκάλυψε φίλη του αείμνηστου ηθοποιού.

Πολλοί θαυμαστές του Μάθιου Πέρι, ο οποίος πέθανε στις 28 Οκτωβρίου, αναπολούν τις καλύτερες ερμηνείες του και τη βοήθεια που πρόσφερε σε ανθρώπους που είχαν προβλήματα εθισμού.

Σύμφωνα με τη φίλη του, είχε ιδέες για μελλοντικά κινηματογραφικά πρότζεκτ και ήθελε ο Ζακ Έφρον να τον υποδυθεί σε βιογραφική ταινία. Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στην κωμωδία «17 Again» του 2009.

Matthew Perry Wanted Zac Efron to Play Him Again in a Biopic After Shared Role in ’17 Again’ (Exclusive) https://t.co/1Kq8nla9TV

— People (@people) November 3, 2023