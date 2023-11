Μάθιου Πέρι: Το σημαδιακό τραγούδι που έπαιξε στην κηδεία του και λύγισε τους πάντες

Το τελευταίο «αντίο» είπαν στον Μάθιου Πέρι συγγενείς και αγαπημένοι φίλοι το απόγευμα της Παρασκευής στο Λος Άντζελες.

Οι συμπρωταγωνιστές του στα «Φιλαράκια» (Friends), Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Λίζα Κούντροου, Ματ ΛεΜπλανκ και Ντέιβιντ Σουίμερ, ήταν όλοι εκεί για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τους «Τσάντλερ», που έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 54 ετών.

Η 84χρονη μητέρα του Suzanne Morrison και ο πατριός του, Keith, ήταν στην ιδιωτική εκδήλωση, όπως και ο πατέρας του John Perry, 82 ετών. Ο Keith Morrison ήταν ένας από αυτούς που σήκωσαν το φέρετρο.

The cast of #Friends at Matthew Perry’s Funeral. So incredibly sad! pic.twitter.com/4SRwRzqW49

— Dean Salamouras (@DeanSalamouras) November 4, 2023