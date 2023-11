Κηδεία Μάθιου Πέρι: Τα «Φιλαράκια» ήταν εκεί για τον τελευταίο αποχαιρετισμό

Κηδεύτηκε στο Λος Αντζελες το απόγευμα χθες Παρασκευή (τοπική ώρα, νύχτα σήμερα Σάββατο στην Ελλάδα) ο ηθοποιός Μάθιου Πέρι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 54 ετών (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Russell Boyce).

Οι συμπρωταγωνιστές του στα «Φιλαράκια» (Friends) ήταν όλοι εκεί για να τον αποχαιρετήσουν, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που δημοσιεύουν εικόνες από την τελετή.

Matthew Perry’s ‘Friends’ Costars Attend His Funeral in L.A. | Click to read more 👇 https://t.co/lydETFNOhf

Συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν στο κοιμητήριο, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από τα στούντιο της Warner Brothers όπου γυρίζονταν τα επεισόδια της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς.

Στο ίδιο κοιμητήριο έχουν ενταφιαστεί πολλοί σταρ του Χόλιγουντ όπως η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ο Μάικλ Τζάκσον και η Λουσίλ Μπολ.

Ο Μάθιου Πέρι, ο οποίος ταυτίστηκε με τον ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ στις δέκα σεζόν (1994-2004) που προβλήθηκε η σειρά «Φιλαράκια», βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λος Αντζελες, σκορπώντας θλίψη στο Χόλιγουντ και σε εκατομμύρια θαυμαστές του παγκοσμίως.

Ο ιστότοπος TMZ και η ηλεκτρονική έκδοση Page Six της εφημερίδας New York Post δημοσίευσαν φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από μεγάλη απόσταση, στις οποίες διακρίνονται οι παρευρισκόμενοι στην κηδεία.

Ολοι οι συμπρωταγωνιστές του Μάθιου Πέρι στα «Φιλαράκια» – η Τζένιφερ Ανιστον, η Κόρτνεϊ Κοξ, η Λίζα Κούντροου, ο Ματ ΛεΜπλανκ και ο Ντέιβιντ Σουίμερ – ήταν εκεί, υπογραμμίζεται στο ρεπορτάζ του TMZ.

Στο δημοσίευμα της Page Six αναφέρεται πως στην κηδεία παρέστησαν ο πατέρας του ηθοποιού, ο Τζον Μπένετ Πέρι, και ο πατριός του, ο Κιθ Μόρισον.

The cast of Friends have attended the private funeral of their co-star Matthew Perry at the Forest Lawn Church of the Hills on Friday.

Dressed in black suits, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, and David Schwimmer arrived as a quartet to farewell their friend.… pic.twitter.com/JpsM1GJm9N

— The Today Show (@TheTodayShow) November 4, 2023