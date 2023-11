Στην αποστολή του «τριφυλλιού» για Βερολίνο ο Ναν

Ο Κέντρικ Ναν έκανε το απόγευμα της Τετάρτης την πρώτη του προπόνηση με τους νέους του συμπαίκτες, υπό τις οδηγίες του Εργκίν Αταμάν.

Ο Αμερικανός γκαρντ φορώντας τα χρώματα του «τριφυλλιού», με το που πέρασε τα εργομετρικά τεστ πάτησε κατευθείαν παρκέ, δείχνοντας πόσο πολύ θέλει να μπει γρήγορα στην καθημερινότητα της ομάδας και να πάρει αγωνιστικά λεπτά.

First day in the office for @nunnbetter_ 🏀☘️#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/SJFA64uyKo

— Panathinaikos BC (@paobcgr) November 8, 2023