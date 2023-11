Κίνα: Εβαλαν λέιζερ στους δρόμους για να κρατάνε τους οδηγούς ξύπνιους

Σε μια προσπάθεια να βελτιώσουν την οδική ασφάλεια και να αποτρέψουν ατυχήματα, οι κινεζικές αρχές έχουν εγκαταστήσει λέιζερ σε αυτοκινητόδρομους.

Το βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ (πρώην Twitter) και έχει ήδη πάνω από 63 εκατ. προβολές δείχνει ένα μεγάλο εθνικό δρόμο στην Κίνα γεμάτο φωτεινά λέιζερ και όλα αυτά για να μη κοιμούνται οι οδηγοί και να προσέχουν στο δρόμο.

Οι οδηγοί κατέγραψαν το σουρεαλιστικό φωτεινό σόου που προβάλλεται πάνω από ένα μεγάλο τμήμα αυτοκινητόδρομου στη βόρεια Κίνα.

Lasers being used to prevent drivers from falling asleep on Chinese highwaypic.twitter.com/j9cxdFkXBA

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) November 6, 2023