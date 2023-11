Ο Μπραντ Πιτ full in love με την Ines de Ramon

Ο Μπραντ Πιτ και η Ines de Ramon είναι πιο ερωτευμένοι από ποτέ, με το ζευγάρι να κάνει εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί στο 12ο ετήσιο Art+Film Gala του LACMA στο Λος Άντζελες.

Ο Μπραντ Πιτ και η Ines de Ramon εμφανίστηκαν να γελούν και να αστειεύονται με όλους γύρω τους, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο περιοδικό People.

Και μπορεί να έκαναν μια ακόμα δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι, ωστόσο Μπραντ Πιτ και Ines de Ramon επέλεξαν να μην ποζάρουν μαζί για τους φωτογράφους.

«Ήταν πολύ τρυφεροί ο ένας με τον άλλο. Έδειχναν να περνάνε καλά» συμπλήρωσε πηγή που μίλησε στο περιοδικό People.

Το ειδύλλιό τους παραμένει δυνατό, ενώ το ζευγάρι επιλέγει να ζει τις στιγμές του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η νέα κοινή εμφάνιση του Μπραντ Πιτ με την Ines de Ramon έρχεται μετά το ρομαντικό καλοκαίρι που πέρασαν μαζί.

Μια πηγή κοντά στην Ines de Ramon ανέφερε πως οι δυο τους τα πάνε περίφημα και η σχέση τους είναι πολύ δυνατή.

«Οι δυο τους πέρασαν πολύ χρόνο μαζί αυτό το καλοκαίρι, καθώς απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου. Είναι εμφανές σε όποιον τους βλέπει μαζί», σημείωσε πριν από λίγο καιρό η πηγή στο People.

