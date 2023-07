Δεν λέει να κοπάσει η κόντρα μεταξύ της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ. Το πρώην ζευγάρι βρίσκεται στα δικαστήρια για μία σειρά από υποθέσεις και ένα νέο επεισόδιο έχει ξεσπάσει ανάμεσά τους.

Αυτή τη φορά για την ιδιοκτησία του κτήματος και της οινοποιίας στην νότια Γαλλία. Συγκεκριμένα, η πρώην επενδυτική εταιρεία Nouvel, που εκπροσωπούσε την ηθοποιό, σε δικαστικά έγγραφα κατηγορεί τον Μπραντ Πιτ ότι ξόδεψε εκατομμύρια δολάρια σε πολυτελείς κατασκευές, όπως την ανακαίνιση της πισίνας και την δημιουργία ενός στούντιο ηχογράφησης.

Το 2008 το -πρώην πια- ζευγάρι, αγόρασε το ακίνητο Château Miraval στην Προβηγκία. Ωστόσο, μετά το διαζύγιό τους το 2016, διαφωνούν για την ιδιοκτησία του αμπελώνα με τον Πιτ να κατηγορεί την Τζολί ότι πούλησε το μέρος των μετοχών της σε έναν Ρώσο δισεκατομμυριούχο χωρίς εκείνος να έχει συμφωνήσει.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της ηθοποιού, αυτή η πώληση έκανε την συμπεριφορά του Μπραντ Πιτ χειρότερη.

Η εφημερίδα Financial Times αναφέρει ότι στην μήνυση οι δικηγόροι εξηγούν ότι ο ηθοποιός συμπεριφερόταν σαν «οξύθυμο παιδί» και προχώρησε σε «ωμή αρπαγή χρημάτων».

«Εξοργισμένος που η Τζολί πούλησε στην εταιρεία Stoli και όχι σε εκείνον, ο Πιτ συμπεριφέρθηκε σαν ένα τρελό παιδί, αρνούμενος να συμπεριφέρεται στη Nouvel ως ίσος συνεργάτης στην επιχείρηση. Ο Πιτ σπατάλησε τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, ξοδεύοντας εκατομμύρια σε άσκοπα έργα, συμπεριλαμβανομένων άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων για ανακαινίσεις πισίνας, κατασκευή και ανοικοδόμηση μιας σκάλας επί τέσσερις φορές και ξοδεύοντας εκατομμύρια για την αποκατάσταση ενός στούντιο ηχογράφησης», αναφέρει το έγγραφο.

Επιπλέον ο Μπραντ Πιτ κατηγορείται ότι θέλει να παρουσιάζεται ως οινοπαραγωγός και ότι «ασχολείται με ψευδαισθήσεις και όχι με χώμα και σταφύλια».

Η εταιρεία υποστήριξε ότι ο ηθοποιός «ενεπλάκη σε όλο και πιο εξοργιστικές ενέργειες για την διατήρηση του ελέγχου» του οινοποιείου και του αφαίρεσε τα περιουσιακά στοιχεία του.

Ο Μπραντ αρνείται όλες τις κατηγορίες που προβάλλει η Nouvel.

‘Petulant’ Brad Pitt accused of ‘looting’ Provence vineyard he owned with Angelina Jolie https://t.co/AFcebBqeld

— Financial Times (@FT) July 10, 2023