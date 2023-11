Στους κορυφαίους δημιουργούς της Euroleague ο Γουόκαπ - Σε ποια θέση βρίσκεται... (pic)

Ο Τόμας Γουόκαπ είναι ο «στρατηγός» του Ολυμπιακού μέσα στο παρκέ και ο παίκτης που αποτελεί τον κινητήριο μοχλό στην επίθεση, αλλά και στην άμυνα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Έλληνας τεχνικός τον είχε αποκτήσει πριν από 1,5 χρόνο, για αυτόν ακριβώς τον ρόλο και γνωρίζοντας πως στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού ήταν και είναι τοπ από την εποχή που αγωνιζόταν στη Ζαλγκίρις.

Μετά την εξαιρετική σεζόν που διένυσε με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε όλους τους τομείς, η Euroleague δημοσίευσε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/11) τη λίστα με τους κορυφαίους δημιουργούς στην επίθεση είτε σκοράροντας είτε πασάροντας και φυσικά ο Γουόκαπ δεν γινόταν να λείπει.

Με βάση τα στοιχεία από το «Synergy», στην οποία προσμετρώνται οι πόντοι που πέτυχε ένας παίκτης, οι ασίστ που έδωσε, καθώς επίσης και οι πάσες που οδήγησαν σε ασίστ ή δημιούργησαν pick and roll ή απομονώσεις.

Ο 3οχρονος λοιπόν ισοβαθμεί στην ένατη θέση με τον Νίκολ Μίροτιτς της Αρμάνι Μιλάνο με 25 πόντους παραγωγής. Πρώτος στη σχετική λίστα βρίσκεται ο Λορέντζο Μπράουν της Μακάμπι με 37.6, στη δεύτερη θέση ο Μάικ Τζέιμς της Μονακό με 33.3 και την τριάδα «κλείνει» ο Νικολάς Λαπροβίτολα της Μπαρτσελόνα με 32.8. Μέχρι στιγμής στη Euroleague o Τόμας Γουόκαπ μετράει 9.5 πόντους, 3.7 ριμπάουντ, 4.3 ασίστ και 1.3 κλεψίματα ανά παιχνίδι.

The table lists the EuroLeague’s top players in @SynergySST new points created 👀

And it’s clear to see @Zo_Brown, @TheNatural_05, and @nicolapro7 have been key creators this season

Explanation of how it works BELOW 👇 pic.twitter.com/dXVf4suE3M

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 6, 2023