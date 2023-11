Η «κόρη του διαβόλου» στη Βρετανία δεν αποφυλακίζεται – Δολοφόνησε μια άγνωστη στα 12 της

Η νεότερη δολοφόνος της Βρετανίας, η οποία μαχαίρωσε μέχρι θανάτου μια άγνωστη, όταν ήταν μόλις 12 ετών δεν θα αποφυλακιστεί με όρους.

Αυτή ήταν η απόφαση του δικαστηρίου για τη Σάρον Καρ που κρίθηκε πολύ επικίνδυνη για να ελευθερωθεί. Η αποκαλούμενη ως «κόρη του διαβόλου» κατάφερε 32 μαχαιριές στην 18χρονη Κάτι Ράκλιφ σε μια δολοφονία χωρίς κίνητρο ενώ επέστρεφε στο σπίτι της το βράδυ τον Ιούνιο του 1992.

Ο φόνος της νεαρής κομμώτριας είχε μείνει ανεξιχνίαστος για 5 ολόκληρα χρόνια, καθώς η αστυνομία κυνηγούσε κάποιον άνδρα λόγω της βιαιότητας του και όχι ένα μικρό κορίτσι.

Οι αρχές οδηγήθηκαν στη σύλληψη της, όταν λίγο αργότερα μαχαίρωσε μια συμμαθήτρια της στο Καμπερέλι του Σάρει, και κλείστηκε στο αναμορφωτήριο, όπου προσπάθησε να στραγγαλίσει δύο νοσοκόμες και άρχισε να περηφανεύεται για το προηγούμενο έγκλημα της.

The ‘Devil’s Daughter’ is too dangerous to be freed: Britain’s youngest female murderer who stabbed a stranger to death aged just 12 is denied parole https://t.co/8SitzCsynU pic.twitter.com/y18ry8gVHH

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 5, 2023